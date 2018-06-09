Команда Госдумы обыграла депутатов Бундестага в футбол со счетом 5:3

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Команда Госдумы обыграла депутатов Бундестага в товарищеском футбольном матче в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Инициаторами встречи в преддверии чемпионата мира по футболу выступили немецкие парламентарии, рассказали в пресс-службе.

"Игра закончилась со счетом 5:3. В команде России голы забили Александр Брыксин, отличившийся дважды, Дмитрий Пирог, Алексей Русских и Артур Таймазов. За коллег активно болели депутаты Сергей Неверов, Ирина Яровая, Николай Харитонов, Артур Чилингаров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Владимир Плотников, до этого игравший в четырех матчах с немецкими депутатами, отметил, что россияне всегда побеждали.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии.