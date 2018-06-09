Нередко после обращения к посторонним за помощью они слышат в свой адрес: «Протрезвей сперва».

«Мне такого никогда не говорили, — признается Антонина. — Но однажды охранник, которого я попросила помочь мне найти выход из здания, разозлился и сказал: «Ты что, меня дурачишь?»

— В таких ситуациях вы рассказываете о своем диагнозе?

— В России — редко. Как-то полицейскому сказала, что у меня одна из форм аутизма и что на меня нельзя повышать голос. Он очень удивился, промямлил: «Да быть такого не может, выглядишь вполне нормальной». И похлопал меня по плечу. Надо пояснить, что люди с расстройствами аутистического спектра вообще не терпят, когда их трогают посторонние. В ответ я на него закричала.