Депутаты поселения на Кубани передумали летать первым классом и ездить в СВ

КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Депутаты одного из сельских поселений Краснодарского края отозвали проект решения об оплате себе комфортабельных поездок в командировки, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, проект решения предусматривал при направлении в служебную командировку оплату депутатам и главе Новодеревянковского сельского поселения перелетов первым классом, услуг VIP-залов, путешествий в каютах "люкс" и вагонах повышенной комфортности с двухместным купе категории "СВ".

По мнению районной прокуратуры, такие решения противоречат принципу эффективности использования бюджетных средств, поскольку бюджет поселения является дотационным.

"Прокуратурой района на проект подготовлено отрицательное заключение, по итогам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме", — сообщается на сайте ведомства.