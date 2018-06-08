Депутаты поселения на Кубани передумали летать первым классом и ездить в СВ

КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Депутаты одного из сельских поселений Краснодарского края отозвали проект решения об оплате себе комфортабельных поездок в командировки, сообщает региональная прокуратура.
По мнению районной прокуратуры, такие решения противоречат принципу эффективности использования бюджетных средств, поскольку бюджет поселения является дотационным.
"Прокуратурой района на проект подготовлено отрицательное заключение, по итогам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме", — сообщается на сайте ведомства.