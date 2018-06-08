Свалка под Владимиром, на которую пожаловались Путину, работает законно

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Свалка у деревни Машково во Владимирской области, жалобы на которую прозвучали в ходе прямой линии с президентом, работает законно, поскольку арендатор свалки устранил требуемые по суду нарушения, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь регионального управления ФССП Сергей Грищенко.

Информация о свалке у деревни Машково в Александровском районе прозвучала в четверг в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. По данным местных жителей, свалка закрыта, но туда все равно продолжают свозить мусор. Развернутое обращение людей к президенту опубликовано в соцсети "ВКонтакте". Авторы, в частности, утверждают, что свалка, которой уже почти 40 лет, активно растет в последний год, преимущественно за счет мусора из Москвы. Работу свалки организует ООО "Радуга". Расстояние от полигона до ближайшего жилья в деревне Машково составляет 573 метра. При этом, как заявляют авторы обращения, по решению Александровского городского суда в прошлом году свалка была закрыта.

В региональном управлении Росприроднадзора подтвердили РИА Новости, что решение о закрытии свалки было, но она продолжает работать и внесена в государственный реестр объектов размещения отходов. В управлении также отметили, что недавно выходили на свалку с проверкой и нашли нарушения законодательства. Как рассказал Грищенко, исполнительное производство по ООО "Радуга" было возбуждено 25 сентября 2017 года.

"Там был иск от Александровской городской прокуратуры. Состоялось судебное заседание. Предметом было запретить ООО "Радуга" размещение отходов на земельном участке, расположенном вблизи деревни Машково. И в этот же день было возбуждено исполнительное производство. Но вместе с тем Александровским судом "Радуге" была предоставлена отсрочка в исполнении решения суда с 27 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года ", — сказал собеседник.

У прокуратуры было два замечания: свалка не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов и у "Радуги" истек срок действия договора аренды.

"Но должником до окончания срока отсрочки данные нарушения были устранены… И на основании этого 16 января 2018 года исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Каких-либо других документов по ООО "Радуга" к нам больше не поступало", — подчеркнул Грищенко.