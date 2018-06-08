В Минприроды предложили оснастить ГЛОНАССом лесовозы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минприроды России предлагает оснастить машины для перевозки и заготовки древесины датчиками ГЛОНАСС для борьбы с чёрными лесорубами, сообщает ведомство.
По данным ведомства, в настоящее время для заготовки и транспортировки леса в России государственными бюджетными и автономными учреждениями используется более тысячи транспортных технических средств, юридическими лицами – около 15 тысяч.
"Аппаратура ГЛОНАСС позволяет с высокой точностью отследить маршрут движения, время и место работы транспортных средств – автомашин, тракторов, самоходных машин, лесовозов. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность борьбы с незаконной заготовкой лесных насаждений и нелегальным оборотом древесины", — отметил глава Рослесхоза Иван Валентик.
По оценке Рослесхоза, затраты на оснащение и ежегодная плата существенно не увеличат себестоимость заготавливаемой древесины.
При этом необходимо к 2021 году внести изменения в технические регламенты, согласно которым оснащение спутниковой навигацией выпускаемых самоходных машин и тракторов для заготовки леса может стать обязательным, заключили в Минприроды.