В Минприроды предложили оснастить ГЛОНАССом лесовозы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минприроды России предлагает оснастить машины для перевозки и заготовки древесины датчиками ГЛОНАСС для борьбы с чёрными лесорубами, сообщает ведомство.

"Минприроды России предложило оснастить транспорт, осуществляющий перевозку древесины, аппаратурой ГЛОНАСС. Инициатива Минприроды позволит ужесточить контроль за оборотом древесины. После согласования предложений с Минпромторгом документ будет направлен в правительство", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время для заготовки и транспортировки леса в России государственными бюджетными и автономными учреждениями используется более тысячи транспортных технических средств, юридическими лицами – около 15 тысяч.

"Аппаратура ГЛОНАСС позволяет с высокой точностью отследить маршрут движения, время и место работы транспортных средств – автомашин, тракторов, самоходных машин, лесовозов. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность борьбы с незаконной заготовкой лесных насаждений и нелегальным оборотом древесины", — отметил глава Рослесхоза Иван Валентик.

По оценке Рослесхоза, затраты на оснащение и ежегодная плата существенно не увеличат себестоимость заготавливаемой древесины.

"Стоимость оснащения аппаратурой спутниковой навигации одного механического транспортного средства составит 8 тысяч рублей, с ежегодной абонентской платой за передачу, прием, обработку и хранение информации через ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" — 4,68 тысячи рублей", – подсчитали в ведомстве.

При этом необходимо к 2021 году внести изменения в технические регламенты, согласно которым оснащение спутниковой навигацией выпускаемых самоходных машин и тракторов для заготовки леса может стать обязательным, заключили в Минприроды.