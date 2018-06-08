В Крыму рассказали о ситуации с лечением онкобольных в республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Больным онкологией в Крыму оказывается вся необходимая помощь, они обеспечиваются лекарствами бесплатно, сообщили РИА Новости в минздраве республике.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос диагностики и оказания медицинской помощи онкобольным. Среди обратившихся была и крымчанка Екатерина Трофимова, которая пожаловалась, что курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии. Президент РФ отметил, что около 1 триллиона рублей выделят на строительство и дооборудование онкологических центров в России до 2024 года.

В минздраве отметили, что сегодня на учете в республиканском онкодиспансере состоят свыше 55 тысяч человек. При этом впервые смертность от онкологических заболеваний в республике, согласно данным Росстата, по итогам 2017 года снизилась на 3,4%.

"Пациенты химиотерапевтическое лечение получают бесплатно. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проводится ранняя диагностика на уровне первичного звена здравоохранения. За последние 2 года в республиканском онкодиспансере установлен и эффективно работает первый и единственный в Крыму однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, а также открыто первое онкоурологическое отделение", — отметили в минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что бюджет онкодиспансера составляет около 1 миллиарда рублей в год, из них около 200 миллионов рублей расходуется на лекарственное обеспечение.

В свою очередь главврач республиканского онкодиспансера Игорь Акиншевич рассказал, что женщина, которая обратилась на прямую линию к президенту, является дочкой одной из пациенток, которая проходила курс лечения с запущенной формой болезни: пациентку сначала прооперировали в Ялте, а затем она прошла бесплатный курс химиотерапии в республиканском онкодиспансере.

При этом Акиншевич подчеркнул, что курс химиотерапии сегодня можно пройти в Симферополе, Керчи, Ялте, Феодосии и Евпатории, а по остальным регионам нужны врачи особой квалификации.

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