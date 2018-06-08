Владимир Серов: программа "Футбол для дружбы" охватила более 3 млн человек

О том, как юные футболисты из разных стран учатся взаимодействовать друг с другом, преодолевать разногласия, развивать свои таланты и продвигать в мире базовые общечеловеческие ценности, в интервью РИА Новости рассказал глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Владимир Серов:

— Каковы главные цели программы "Футбол для дружбы"? Кто принимает в ней участие в этом году?

— "Футбол для дружбы" — глобальная программа, которая помогает детям со всего мира быть услышанными. Ее цель — вовлечение юного поколения в продвижение важнейших человеческих ценностей — дружбы, равенства, мира. Благодаря футболу ребята учатся взаимодействовать друг с другом как единая команда, несмотря на различия, ведь в каждой сборной играют ребята из разных стран, говорящие на разных языках, разных конфессий, пола и разных физических возможностей. Я убежден, что футбол должен быть больше, чем просто игра, и именно эту миссию разделяют все, кто участвуют в программе и поддерживают ее — ФИФА, УЕФА, Олимпийский комитет, футбольные ассоциации разных стран, ведущие футбольные клубы, общественные организации, детские благотворительные фонды, СМИ.

Традиционно участниками программы становятся юные спортсмены и юные журналисты из разных стран — мальчики и девочки, в том числе, с различными формами инвалидности, которые выступают в качестве Юных футболистов и Юных журналистов (12 лет), а также Юных тренеров (14-16 лет). Юные послы программы продвигают такие ключевые ценности как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Дети из разных уголков мира общаются друг с другом, учатся находить компромиссы и преодолевать разногласия. Наша программа помогает им развить свои таланты и выбрать жизненный путь. Механизм социального лифта заложен в каждый компонент программы, ведь "Футбол для дружбы" — это не про рыбу, это — про удочку.

В мероприятиях программы в разных странах приняли участие уже более 3 миллионов человек. В 2018 году на финальные мероприятия "Футбола для дружбы" в преддверии Чемпионата мира по Футболу ФИФА 2018 в Москву приезжают юные участники из 211 стран и регионов мира.

— Какие новшества в этом году ждут юных участников "Футбола для дружбы"?

— Шестой сезон программы станет для Юных послов по-настоящему особенным. В этом году к нам присоединились, например, страны Океании, впервые в истории проекта — все страны Центральной и Латинской Америки, азиатские страны. Вообще в 2018 году "Футбол для дружбы" стал самой большой социальной программой в мире с точки зрения географии.

В этом году в рамках программы запущена экологическая инициатива — мы привлекаем внимание общества к проблеме исчезающих видов животных на разных континентах. Нам важно донести до молодого поколения, что только общими усилиями мы можем сохранить и улучшить мир, в котором живем. В разных странах ребята провели более 100 экологических мероприятий, а 32 сборным дружбы мы дали имена исчезающих видов животных.

В рамках Международного лагеря дружбы участники программы впервые поучаствуют в гуманитарной и спортивной образовательных программах, научатся играть друг с другом в одной команде, узнают, как соблюдать и продвигать ценности программы среди своих сверстников, научатся по-настоящему понимать друг друга.

Впервые за всю историю программы, помимо юных футболистов, юных тренеров и юных журналистов у нас появляется позиция Юный Рефери — в этом году им стал 14-й летний Богдан Баталин из Иркутска.

После Лагеря дружбы ребят ждут соревнования в Чемпионате мира по "Футболу для дружбы", выступления на Международном детском форуме "Футбол для дружбы" и посещение матча-открытия ЧМ-2018!

— Близятся финальные мероприятия программы — уже в июне в качестве участников "Футбола для дружбы" в Москву прибудут дети со всего мира. А с чего начался Шестой сезон программы?

— Старт новому сезону "Футбола для дружбы" был дан 15 февраля 2018 года. Тогда в ходе Открытой жеребьевки был определен страновой состав 32 международных футбольных Сборных дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны (вратарь, защитник, полузащитник, нападающий или юный тренер). После чего во всех странах мира начались Эстафеты дружбы — национальные конкурсы поиска талантливых юных спортсменов и юных журналистов.

В начале апреля Юные послы программы Альберт Зиннатов и Тимофей Евcтигнеев из России, Пол Пуиг Монтана из Испании, Никола Постильонэ из Италии и Эммеке Хеншен из Нидерландов на территории стадиона "Сантьяго Бернабеу" вручили главную награду "Футбола для дружбы" — Кубок "Девяти ценностей" — легендарному испанскому футбольному клубу "Реал Мадрид". Кубок "Девяти ценностей" — уникальная награда, сегодня это единственный спортивный трофей в мире, обладатель которого определяется детьми. С 2015 года Кубок вручается самым социально-ответственным футбольным клубам мира. Кстати, в этом году формат изменился — обладателем Кубка "Девяти ценностей" станет одна из национальных сборных, принимающих участие в ЧМ-2018, и дети со всего мира определят и вручат эту награду представителю сборной на Форуме "Футбол для дружбы" 13 июня в Москве.

В апреле участники и сторонники программы "Футбол для дружбы" на всех континентах планеты отпраздновали Международный день футбола и дружбы. Десятки тысяч детей и взрослых 25 апреля приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. В этот день каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязал на руку сине-зеленый браслет дружбы — символ программы "Футбол для дружбы". В России в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню футбола и дружбы, Юный тренер из Санкт-Петербурга Егор Савенок встретился с экс-главным тренером футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини, а также отработал навыки по исполнению пенальти с легендой "Зенита" Анатолием Тимощуком. Знаменитым спортсменам были торжественно повязаны браслеты дружбы, где синяя нить олицетворяет собой мирное небо над головой, а зеленая — футбольное поле, доступное каждому.

По всему миру 30 мая прошла серия мероприятий в рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" #ECOINITIATIVE. Ребята поучаствовали в уборках морских берегов, очистке лесов, в образовательных турах по местам обитания исчезающих видов животных, в благотворительных ярмарках в поддержку приютов животных, в сборе средств для организаций, занимающихся спасением конкретных животных — амурского тигра, красной панды, балтийской нерпы, клинохвостого карликового попугая, мадагаскарского лемура.

— Самая запоминающаяся история ребенка, судьбу которого изменил проект?

— Сложно выделить одного ребенка, ведь за пять сезонов программы у нас накопилось множество историй талантливых детей с удивительными судьбами. Юные послы "Футбола для дружбы" проявляют себя в совершенно разных областях. Например, примером яркого публицистического таланта стала Ананья Камбодж из Индии — в 2017 году она принимала участие в "Футболе для дружбы" как юный журналист Международного детского пресс-центра, а после завершения официальных мероприятий написала книгу о девяти ключевых ценностях, которые делают мир лучше. Премьера книги запланирована в рамках Форума "Футбол для дружбы" 2018. На самом деле, все дети, участвующие в программе — примеры удивительных способностей и талантов.

— В рамках программы проводится Чемпионат мира по "Футболу для дружбы". Как родилась идея проведения данного турнира?

— Для меня равенство — гендерное, этническое и равенство физических возможностей — является главной характеристикой успешного общества. Любопытно, что в животном мире можно найти множество примеров, демонстрирующих соблюдение всех принципов, которые продвигает программа, кроме одного — равенства. Только человеческое общество в процессе эволюции и развития оказалось способным сформулировать для себя такие ценности как уважение к друг другу и равенство возможностей. Так и появилась идея формата "футбол для дружбы" — игра в одной команде спортсменов разной национальности, разного пола и разных физических возможностей — как способ продемонстрировать обществу успешное применение этого принципа в жизни.

— Вы с самого создания программы являетесь глобальным директором "Футбола для дружбы". Что лично вам дал этот проект?

— Это реальная возможность увидеть, как совместными усилиями можно менять мир к лучшему. Являясь одновременно директором по международным коммуникациям одного из ведущих коммуникационных холдингов нашей страны, и посвятив коммуникациям более 20 лет, этот проект стал для меня ответом на вопрос — для чего я в принципе выбрал эту профессию. "Футбол для дружбы" для меня — уникальная возможность капитализировать наработанные знания и опыт во что-то, что по-настоящему меняет мир к лучшему. Радостно видеть, как вместе с программой развиваются наши юные участники. Это молодые таланты, которые успешно движутся к своей цели, многие из них связывают с профессиональным спортом свою жизнь. Здорово, что программа вдохновляет и взрослых участников — они создают собственные школы, благотворительные фонды, запускают собственные социальные инициативы в рамках фактически уже движения "Футбол для дружбы".

— Каким Вы видите "Футбол для дружбы" через 5-6 лет?

— Я уверен, что программа будет развиваться и привлекать все большее количество сторонников и участников. Думаю, через 6 лет мы сможем говорить о том, что "Футбол для дружбы" воспитал целое поколение мальчиков и девочек, неравнодушных к футболу и спорту, не только разделяющих, но и способных продвигать важнейшие человеческие ценности, формирующие лучшее будущее.