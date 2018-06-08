РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Матвиенко поддержала идею о выходном для диспансеризации

16:3808.06.2018
(обновлено: 16:50 08.06.2018)
32204
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает инициативу о предоставлении выходного дня для россиян на прохождение диспансеризации.

Пожилые люди на набережной в Ялте. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Скворцова назвала меры по увеличению продолжительности жизни до 80 лет

Законопроект о дополнительном выходном дне в РФ для диспансеризации находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения. Думские комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле 2018 года рекомендовали нижней палате принять в первом чтении проект закона. При этом правительство инициативу не поддержало.

"Надо воспитать культуру у наших людей — каждый должен заботиться о своем здоровье и понимать, что ежегодно основные виды обследования он должен пройти. Это мы взываем к сознательности граждан, (которая), к сожалению, пока на низком уровне. А вот чтобы появился мотив у людей обязательно пройти диспансеризацию, пусть для начала, чтобы приучить людей это делать, работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию. Вообще надо со всех справки собирать, что они прошли диспансеризацию. Поэтому я поддерживаю такую идею", — сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Она добавила, что в обязанности работодателей входит забота о здоровье подчиненных. "Работодатели должны заботиться о здоровье своих сотрудников не в меньшей степени, чем сами сотрудники и государство. Они в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы было меньше больничных, чтобы люди меньше болели, чтобы они были с хорошим здоровьем, могли эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. Гарантия этого — это ежегодная диспансеризация, это своевременное выявление заболеваний и соответственно адекватные меры для сохранения здоровья людей. Чем раньше выявлено заболевание, тем раньше оно будет вылечено. И государство, и работодатель будут меньше нести потерь, а главное — это здоровье людей", — отметила Матвиенко.

В здании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ГД объяснили долгое рассмотрение проекта о выходном для диспансеризации

Как ранее говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение, и поэтому законопроект нашел поддержку парламентариев.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую бывает затруднительно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. Отмечается, что из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.

В свою очередь, кабинет министров в своем отзыве на законопроект отметил, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать сотрудников для их прохождения. Правительство отмечает, что порядок проведения диспансеризации предусматривает различный объем диспансеризации для граждан различного пола, возраста, а также в зависимости от наличия заболевания может значительно отличаться. Сообщается, что, кроме того, диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям.

Выходные и праздничные дни 2018 года
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Праздники и выходные 2018 – производственный календарь
Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Аллё, Господин Президент!
нужно каждому включить в список диспансеризации делать мрт... тогда и многие болячки проще будет лечить
16:41
08.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена