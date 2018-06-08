Матвиенко поддержала идею о выходном для диспансеризации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает инициативу о предоставлении выходного дня для россиян на прохождение диспансеризации.

Законопроект о дополнительном выходном дне в РФ для диспансеризации находится на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены дополнительные консультации для его обсуждения. Думские комитеты по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле 2018 года рекомендовали нижней палате принять в первом чтении проект закона. При этом правительство инициативу не поддержало.

"Надо воспитать культуру у наших людей — каждый должен заботиться о своем здоровье и понимать, что ежегодно основные виды обследования он должен пройти. Это мы взываем к сознательности граждан, (которая), к сожалению, пока на низком уровне. А вот чтобы появился мотив у людей обязательно пройти диспансеризацию, пусть для начала, чтобы приучить людей это делать, работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию. Вообще надо со всех справки собирать, что они прошли диспансеризацию. Поэтому я поддерживаю такую идею", — сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Она добавила, что в обязанности работодателей входит забота о здоровье подчиненных. "Работодатели должны заботиться о здоровье своих сотрудников не в меньшей степени, чем сами сотрудники и государство. Они в первую очередь должны быть заинтересованы, чтобы было меньше больничных, чтобы люди меньше болели, чтобы они были с хорошим здоровьем, могли эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. Гарантия этого — это ежегодная диспансеризация, это своевременное выявление заболеваний и соответственно адекватные меры для сохранения здоровья людей. Чем раньше выявлено заболевание, тем раньше оно будет вылечено. И государство, и работодатель будут меньше нести потерь, а главное — это здоровье людей", — отметила Матвиенко.

Как ранее говорил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, диспансеризация является главным средством в борьбе с заболеваниями, так как помогает работать на их предупреждение, и поэтому законопроект нашел поддержку парламентариев.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас работающим гражданам зачастую бывает затруднительно пройти диспансеризацию в связи с тем, что работодатели не идут им навстречу и не отпускают их в рабочее время в медицинские учреждения. Отмечается, что из-за этого не все россияне, у которых есть право на диспансеризацию, действительно в ней участвуют.

В свою очередь, кабинет министров в своем отзыве на законопроект отметил, что федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" обязывает работодателей обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать сотрудников для их прохождения. Правительство отмечает, что порядок проведения диспансеризации предусматривает различный объем диспансеризации для граждан различного пола, возраста, а также в зависимости от наличия заболевания может значительно отличаться. Сообщается, что, кроме того, диспансеризация включает лабораторные и инструментальные методы обследования, выполнение которых в течение одного дня может быть недопустимо по медицинским показаниям.