Фильм RT про Крымский мост покажут в двух московских парках в День России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Документальный фильм RT о строительстве Крымского моста покажут в московских парках "Фили" и "Красная Пресня" в День России, сообщается на сайте телеканала.

"Специальный показ документального фильма RT "Мост", посвящённого строительству самого длинного в РФ моста — Крымского, пройдёт в День России в летних кинотеатрах парков "Фили" и "Красная Пресня" при поддержке "Мосгорпарка". RT вёл съёмки на протяжении трёх лет и запечатлел грандиозную стройку — с первых свай до проезда первых автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих московских парках также будет проходить выставка фотографий, сделанных корреспондентами документального телеканала RT во время съёмок фильмов в различных регионах России.

Сообщается, что сюжет фильма построен вокруг тех, кто причастен к возведению моста, а главным героем стал сам мост. Зрители увидят его не только глазами местных жителей и строителей — депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев и певица Алёна Свиридова, уроженка Керчи, появляются в кадре в качестве ведущих.

После показа документального фильма "Мост" 12 июня в парке "Фили" зрители смогут пообщаться с его авторами и певицей Алёной Свиридовой.

Фильм рассказывает и о судьбах тех, кто живёт недалеко от Крымского моста. "Наши герои сталкиваются с обычными проблемами, которые отчасти были связаны с отсутствием быстрой переправы через пролив. Мы очень старались показать простую, повседневную жизнь вокруг моста", — приводятся слова режиссёра фильма "Мост" Александра Панова.

Показ фильма "Мост" пройдёт 12 июня в парках "Фили" и "Красная Пресня" в 20:30.