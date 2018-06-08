Власти изучат возможность обеспечить доступ в интернет в небольших поселках

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос обеспечения поселений с населением не менее 100 человек не менее чем одной точкой доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

В 2014 году в закон "О связи" были внесены поправки, предусматривающие установку не менее одной точки доступа к интернету в населенных пунктах РФ с населением от 250 до 500 человек.

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть вопросы стандартизации и упрощения процедуры получения операторами связи разрешений на строительство объектов связи. Правительство также рассмотрит введение госрегулирования платы за предоставление в аренду операторам связи опор линий электропередачи.

Помимо этого, Путин поручил изучить возможность включения затрат регионов РФ на цифровизацию и развитие цифровой экономики в состав расходов, которые учитываются при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов.

Доклад необходимо представить до 1 сентября 2018 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поручения даны по итогам встречи с членами совета законодателей, состоявшейся 27 апреля.