Медведев поручит проследить за реализацией закона о благотворительности

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что даст поручение внимательно следить за реализацией законодательства в области благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства).
"Сразу же скажу, что смотрим в отношении поправок к закону о благотворительной деятельности. Я лично дам поручение, чтобы повнимательнее отнеслись к этому, каким образом этот законопроект проходит", — сказал Медведев на конференции по теме "Государство и благотворительность".
Он отметил, что нестыковки в законодательстве были, "наверное и будут", но самое главное их вовремя выявлять.
Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями.