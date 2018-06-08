Медведев поручит проследить за реализацией закона о благотворительности

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и зампред Татьяна Голикова перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и зампред Татьяна Голикова перед началом пленарного заседания конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что даст поручение внимательно следить за реализацией законодательства в области благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства).

"Сразу же скажу, что смотрим в отношении поправок к закону о благотворительной деятельности. Я лично дам поручение, чтобы повнимательнее отнеслись к этому, каким образом этот законопроект проходит", — сказал Медведев на конференции по теме "Государство и благотворительность".

Он отметил, что нестыковки в законодательстве были, "наверное и будут", но самое главное их вовремя выявлять.

Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон о статусе волонтерских организаций, которым вносятся изменения в ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)". Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями.