Матвиенко ждет скорого решения вопроса лекарств против редких заболеваний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что решение о централизации закупок препаратов для больных с орфанными (редкими) заболеваниями будет принято в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой пообещал вернуться к вопросу об обеспечении лекарственными препаратами детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Кузнецова рассказала, что вопрос обеспечения лекарствами был проработан с соответствующими ведомствами, после чего были выработаны предложения о необходимости централизации закупочных процедур, так как разница между розничной продажей, которой сейчас пользуются субъекты Российской Федерации, и оптовой закупкой достаточно велика.

"Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по централизации закупок препаратов для лечения орфанных заболеваний, и государство возьмет на себя эти полномочия — только при таком условии можно делать централизованные закупки, снижать цены, проводить политику определенную — что закупать, у кого закупать, поддерживать отечественных производителей. Эти полномочия планируется изъять у регионов", — сказала Матвиенко на совещании с руководителями фармацевтических предприятий.

"Я надеюсь, в этом году решение будет принято, и с 2019 года начнется новая жизнь. Мы это держим на контроле в СФ", — добавила она.

В России на государственном уровне действует программа "Семь нозологий". За счет средств федерального бюджета централизованно закупаются лекарственные препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также пациентов, перенесших трансплантацию органов или тканей.

Ранее "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включение в программу "Семи нозологий", закупка лекарств для которой финансируется из федерального бюджета, шести редких диагнозов, входящих в так называемый "Перечень-24", препараты для которого обязаны закупать регионы.