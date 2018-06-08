Матвиенко ждет скорого решения вопроса лекарств против редких заболеваний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что решение о централизации закупок препаратов для больных с орфанными (редкими) заболеваниями будет принято в этом году.
"Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по централизации закупок препаратов для лечения орфанных заболеваний, и государство возьмет на себя эти полномочия — только при таком условии можно делать централизованные закупки, снижать цены, проводить политику определенную — что закупать, у кого закупать, поддерживать отечественных производителей. Эти полномочия планируется изъять у регионов", — сказала Матвиенко на совещании с руководителями фармацевтических предприятий.
"Я надеюсь, в этом году решение будет принято, и с 2019 года начнется новая жизнь. Мы это держим на контроле в СФ", — добавила она.
Ранее "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий включение в программу "Семи нозологий", закупка лекарств для которой финансируется из федерального бюджета, шести редких диагнозов, входящих в так называемый "Перечень-24", препараты для которого обязаны закупать регионы.