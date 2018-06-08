В Подмосковье сначала года ликвидировали более тысячи незаконных свалок

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 1,2 тысячи несанкционированных свалок и навалов мусора ликвидировано в Подмосковье с начала года, борьба с незаконными свалками будет продолжена, сообщает правительство Московской области.
Наиболее остро проблема с образованием несанкционированных свалок стоит в Щелковском, Дмитровском, Воскресенском и Серпуховском районах области, а также в городском округе Зарайск, уточнили подмосковные власти.
В ближайшее время муниципалитеты вместе со специалистами Госадмтехнадзора, правоохранителями и общественниками проведут масштабные рейды, чтобы наказать тех, кто сбрасывает мусор в неположенных местах, отмечает подмосковное правительство.