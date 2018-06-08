Жириновский призвал открывать засекреченные архивы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал данные СМИ об уничтожении учетных карточек репрессированных, призвав открывать засекреченные архивы.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала , что Государственному музею истории ГУЛАГа стало известно об уничтожении архивных учетных карточек с данными о репрессированных в советские годы. По информации издания, уничтожение ценных сведений происходит на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года. Директор музея Роман Романов сообщил о ситуации советнику президента РФ, главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову. Он пояснил, что исследователи получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении этих карточек.

"Архивы нужно не уничтожать, а открывать. Мы должны быть честны перед собой в вопросах истории. Только так, признав ошибки и согласившись с тем, что во все времена были свои успехи, мы сможем добиться исторического примирения в нашем государстве", — написал Жириновский в своем Telegram-канале, отметив, что такая информация не может не вызывать беспокойства.

Он напомнил, что программа ЛДПР уже много лет содержит пункт, который предлагает публиковать данные из секретных архивов.