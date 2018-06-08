Минздрав запускает акцию по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ: экспедиция", направленную на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, запускает министерство здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Старт мероприятию, проводимому совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), будет дан в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском, а завершится акция, которая охватит 30 регионов, 7 ноября в Калининграде.

"Основная цель акции — увеличение охвата населения добровольным тестированием на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют от Камчатки до Калининграда и сделают остановки в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что МПТ позволят значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, которые в обычной жизни не мотивированы к прохождению тестирования. Удобное расположение МПТ в общественных местах, возможность сдать бесплатно и анонимно экспресс-тест на ВИЧ, а также получить дотестовую и послетестовую консультации — все это привлечет внимание местных жителей к тематике проекта и послужит стимулом к прохождению тестирования.

Пункты тестирования будут расположены в оживленных местах: в парках, около ночных клубов, возле торговых центров, а также вблизи учебных заведений. Дополнительно тестирование будет проведено на ведущих предприятиях регионов среди сотрудников. В каждом регионе будут работать квалифицированные специалисты местных СПИД-центров.

"В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию — около 34 миллионов человек. Это на 30% больше, чем пять лет назад. Уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции увеличился с 80% до 84%. Призываю жителей пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания", — сказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

В рамках проекта будут организованы семь обучающих семинаров на тему "ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена", которые позволят слушателям получить современные сведения по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа у взрослых и детей, методам диагностики и лечения, предотвращению стигмы и дискриминации, мотивированию пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. В качестве спикеров выступят ведущие специалисты федеральных учреждений здравоохранения в области ВИЧ/СПИДа. Мероприятия станут еще одни шагом к совершенствованию системы подготовки специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики и более раннего выявления ВИЧ-инфекции, создания тотальной настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита человека.

В пресс-службе напомнили, что всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию проводится третий год подряд.