Ростовский губернатор поручил разобраться с жалобами врачей на зарплату

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разобраться с уровнем зарплаты у медработников из Новочеркасска, пожаловавшихся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.

В четверг во время прямой линии врачи психиатрического диспансера из Новочеркасска пожаловались президенту на низкую зарплату. Они сообщили, что их доход снизился с 20 до 12 тысяч рублей.

"Губернатор еще во время прямой линии сразу дал распоряжение разобраться", — сказал собеседник агентства.

По информации Минздрава Ростовской области, в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата средних медицинских работников Новочеркасского филиала ГБУ РО "Психоневрологический диспансер" составляла 30378,8 рубля (115% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ростовской области, составляющей 26412 рубля), в апреле — 26942,2 рубля (102%), мае — 26938,1 рубля (102%).

Таким образом, по данным областного Минздрава, указ президента РФ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" выполнен.

"Уровень заработной платы работника зависит от объема и качества выполняемой работы. Поэтому для более подробного ответа необходимо идентифицировать информацию о заявителе", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.