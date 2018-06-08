Ростовский губернатор поручил разобраться с жалобами врачей на зарплату

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разобраться с уровнем зарплаты у медработников из Новочеркасска, пожаловавшихся президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.
В четверг во время прямой линии врачи психиатрического диспансера из Новочеркасска пожаловались президенту на низкую зарплату. Они сообщили, что их доход снизился с 20 до 12 тысяч рублей.
"Губернатор еще во время прямой линии сразу дал распоряжение разобраться", — сказал собеседник агентства.
По информации Минздрава Ростовской области, в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата средних медицинских работников Новочеркасского филиала ГБУ РО "Психоневрологический диспансер" составляла 30378,8 рубля (115% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ростовской области, составляющей 26412 рубля), в апреле — 26942,2 рубля (102%), мае — 26938,1 рубля (102%).
Таким образом, по данным областного Минздрава, указ президента РФ "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" выполнен.
"Уровень заработной платы работника зависит от объема и качества выполняемой работы. Поэтому для более подробного ответа необходимо идентифицировать информацию о заявителе", — говорится в ответе на запрос РИА Новости.
Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в полдень по московскому времени. Трансляцию общения президента с гражданами ведут "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.
Раньше после "прямых линий" жалобы граждан направлялись в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации" решались, по словам Дмитрия Пескова, сразу при прямом участии Кремля. В этом году президент намерен решать болезненные вопросы сразу в прямом эфире.
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