Ивановские многодетные семьи смогут понизить ставки по ипотеке

БРЯНСК, 8 июн – РИА Новости. Программу, которая позволит многодетным семьям понизить ставки по ипотечным кредитам до 9-9,5%, намерен реализовать в Ивановской области государственный институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, сообщил врио главы региона Станислав Воскресенский.

"Сделаем так, чтобы те, кто набрал кредиты под высокие ставки, могли поменять по ним ставки пониже — до уровня 9-9,5%. Вообще для семей в Ивановской области, прежде всего многодетных семей, такую программу вместе с институтом развития "ДОМ.РФ" запустим", — сказал Воскресенский.

Вопрос о снижении ставки по ипотечному кредиту для многодетных семей был задан в ходе прямой линии с президентом. Отец многодетной семьи из Иваново по имени Дмитрий рассказал, что право на снижение ипотечной ставки кредита с 13% до 6% согласно существующему тексту постановления №1711 имеют только те семьи, где рождается второй или третий ребенок, но не последующие дети. Президент России Владимир Путин пообещал внести изменения в постановление.

Глава региона побывал в многодетной семье сразу же после окончания прямой линии. Он сообщил им о готовности "Сбербанка" понизить ставки, глава семьи подтвердил, что представители банка уже связались с ними.

Воскресенский также отметил, что в результате рассмотрения этой проблемы и другие многодетные семьи в Ивановской области смогут понизить ставки по взятым ипотечным кредитам. В ходе переговоров с главой института развития в жилищной сфере "ДОМ. РФ" была достигнута предварительная договоренность о реструктуризации кредитов и другим семьям. Детали будут озвучены в течение недели, отметил глава региона.

Другие новости региона читайте здесь >>