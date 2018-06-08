В Екатеринбургском зоопарке родились пятеро львят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Пятеро африканских львят родились в Екатеринбургском зоопарке у пары львов Эрни и Эммы, это первое такое крупное потомство в зоосаде за последнее время, сообщили в пятницу в зоопарке.

"В Екатеринбургском зоопарке пополнение у пары африканских львов. Пятеро львят родились 12 мая у пары Эрни и Эммы. Это первое такое крупное потомство в зоопарке за последнее время. Целый месяц самка не показывала малышей и прятала их в укрытии, а на днях вместе с потомством вышла из своего домика", — говорится в сообщении.

По словам представителей зоопарка, пока что львята питаются маминым молоком, держатся поближе к самке и прячутся в случае опасности.

"Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион добавили витамины и кипяченое молоко, лактация продолжается примерно шесть месяцев, затем львята переходят на взрослую пищу. Эмма старается ни на шаг не отпускать от себя детенышей, при этом проявляет материнскую заботу и внимание к ним", — отмечается в релизе.