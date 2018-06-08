В КЧР в 2018 году будет обустроено 160 дворов и 82 общественных пространств

ЧЕРКЕССК, 8 июн — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил, что в 2018 году в республике будет обустроено 160 дворовых территорий и 82 общественных пространств, сообщает источник в пресс-службе руководителя региона.

На рабочем совещании по обсуждению мероприятий в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, объявленного в КЧР главой республики в 2018 году, присутствовали члены правительства и главы администраций городов и районов региона.

"Для реализации мероприятий Года благоустройства уже проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий. И по ее итогам запланировано благоустроить 160 дворовых территорий и 82 общественных пространств. Мы должны провести эти мероприятия четко и слажено. Жители республики должны видеть позитивные изменения в их населенном пункте, городе, на улице. И тогда у них появится желание сделать красивее и чище территорию и возле своего дома", — сказал Темрезов.

Глава региона добавил, что сами жители должны стать активными участниками позитивных преобразований. В процесс благоустройства территорий так же будут привлечены представители бизнеса.

На совещании прозвучало, что в рамках уже разработаны паспорта благоустройства по каждому из населенных пунктов, проведена работа по очистке и благоустройству территорий — ликвидирован ряд несанкционированных свалок ТБО, проведена очистка территорий школ, скверов, памятников и музеев, весной было посажено сотни деревьев.

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