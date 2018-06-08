Роскомнадзор заблокировал 93 сайта с ответами на вопросы школьных экзаменов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации 93 ресурса с ответами на вопросы школьных экзаменов, сообщается на сайте ведомства.

"На основании решений судов Роскомнадзором принимаются меры по ограничению доступа к размещенным в сети интернет информационным материалам, способствующим попыткам недобросовестных школьников сдать экзамены", — сообщает ведомство.

Всего с начала года в Роскомнадзор поступило 10 вступивших в силу судебных решений о прекращении доступа к сайтам или страницам сайтов с ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с контрольно-измерительными материалами (КИМ), а также с информацией о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.

"На основании данных решений в единый реестр запрещенной информации были внесены 93 сайта или страниц сайтов. На сегодняшний день владельцы 86 сайтов ограничили доступ к противоправной информации", — говорится в сообщении.

Кроме того, владельцам еще шести сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации. Также в связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории РФ к одной странице сайта.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что с 2018 года при проведении ЕГЭ будет задействованы специальные технологии, которые позволят защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты. Он отмечал, что люди, которые пытаются продать якобы ответы на ЕГЭ, — мошенники.