Власти Читы до конца июня уберут свалки, о которых спросили Путина

ЧИТА, 8 июн — РИА Новости. Свалки в Чите, вопрос о которых прозвучал в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, ликвидируют до конца июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Вопрос Путину о мусорных полигонах в стране задавала Ольга Кузина, в числе территорий с проблемами она назвала район Песков в Чите.

"Хозяевам земель, на которых находятся несанкционированные свалки, будут выданы предписания. По уборке свалок, образованных на муниципальных землях, будут проведены аукционы, и к концу месяца территории очистят от мусора", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, соответствующее поручение региональному минприроды дала руководитель региона Наталья Жданова.

Профильное министерство совместно с администрацией Читы и муниципальными образованиями должно обследовать территории и не только выявить несанкционированные свалки, но и предпринять всё необходимое для их уборки. Губернатор ждёт доклада о принятых мерах.