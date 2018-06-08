МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил социальных работников с профессиональным праздником и отметил их преданность своему призванию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за преданность своему призванию, за вашу важную и нужную работу. Пусть то душевное тепло и сердечность, которые вы дарите людям, вернутся вам сторицей", — написал он.

Глава правительства отметил, что каждый день социальные работники приходят на помощь пожилым людям и инвалидам, многодетным семьям и детям, оставшимся без родителей. Они окружают любовью и заботой всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, дарите дружеское участие, вселяете в их сердца веру и надежду.