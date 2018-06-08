Фан-фест, набережная, бункер Сталина: куда сходить в Самаре в дни ЧМ-2018

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена. Архивное фото

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена. Архивное фото

САМАРА, 8 июн – РИА Новости, Екатерина Кособокова. Гостей футбольного чемпионата мира в Самаре ждут не только спортивные события, но и большая развлекательная программа: на фестивале болельщиков выступят известные российские и зарубежные музыканты, для туристов подготовлены два пешеходных маршрута по городу, можно будет сходить в театр, спуститься в бункер Сталина или посетить квартиру, где жил классик советского кино Эльдар Рязанов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Праздник каждый день

Одновременно с чемпионатом на главной площади Самары – площади Куйбышева пройдет фестиваль болельщиков. Это одна из самых больших площадей Европы (17,4 гектар) — почти на гектар больше Красной площади в Москве.

По подсчетам организации "Дирекция – 2018", на площади смогут разместиться около 20 тысяч человек. А когда здесь будут транслировать футбольные матчи, суточная посещаемость площадки может достигать 45 тысяч человек. Таким образом самарская площадка фан-феста станет одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов ЧМ.

По информации правительства региона, помимо трансляции футбольных матчей гостей и жителей города на площади Куйбышева ждет разнообразная культурная программа. Директор компании "Русская филармония" Сергей Сорокин обещает: "Фестиваль станет самым масштабным событием в культурной истории Самары".

В день старта чемпионата на площади Куйбышева выступит группа ДДТ, а в день матча Россия-Уругвай – группа "Чайф". Гостей фан-феста в разные дни также порадуют своими выступлениями Пол Окенфолд, Горан Брегович, рок-группа Gotthard и более сотни самарских коллективов.

Фан-зона будет работать каждый день с 14 июня по 15 июля, фестиваль будет открываться за три часа до начала первого матча и завершать работу через час после последней трансляции дня. Вход на площадь будет бесплатным для всех желающих.

Одна из визитных карточек Самары — набережная, которая протянулась на несколько километров в несколько линий. Как рассказали в администрации города, во время ЧМ на набережной пройдет множество спортивно-массовых мероприятий. "Среди них – акции "Забей гол, фанат", "Спорт во всем", "Лето в боксерских перчатках", занятия по парковому волейболу, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе и стритболу", — перечислили в мэрии.

Кроме того, по информации Ростуризма, самарская набережная во время чемпионата примет гастрономический фестиваль, в рамках которого гости города смогут попробовать блюда местной кухни, в том числе раков и угощения из волжской рыбы.

Запасная столица

Специально к большому спортивному празднику для туристов в Самаре разработали две официальные пешеходные экскурсии. По информации администрации города, оба маршрута кольцевые, начинаются на улице Шостаковича и максимально объединяют все достопримечательности. Один из маршрутов проходит через площадь Революции по улицам Фрунзе и Куйбышева, второй — через площадь Славы по Волжскому проспекту и Молодогвардейской улице.

"Обзорных автобусных и пешеходных экскурсий по Самаре, безусловно, множество. Особенность данных пешеходных туров в том, что они оптимизированы для людей, которые будут приходить на фестиваль болельщиков на площади Куйбышева. Часть маршрута пройдет по улицам, которые на время проведения чемпионата мира по футболу станут пешеходными зонами", — цитирует мэрия руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева.

В рамках обеих экскурсий, которые будут проводиться на разных языках, туристам покажут памятники, исторические дома, музей и театры, а также расскажут о знаменитых жителях и гостях города. Так, экскурсия "Загадки старого города" знакомит туристов с историей Самары, рассказывает о различных вехах в ее жизни.

Второй маршрут носит название "Крылья Победы". Во время Великой Отечественной войны в Самару, которая на тот момент носила имя Куйбышев, переехали советское правительство, дипломаты и деятели искусства, были эвакуированы крупные промышленные предприятия. Экскурсия рассказывает о вкладе города в жизнь страны в непростые для нее годы.

Тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, обязательно стоит посетить бункер Сталина, который в обстановке чрезвычайной секретности строили в 1942 году специально для верховного главнокомандующего. Бункер, где сейчас расположен музей, остается уникальным инженерным сооружением, он расположен на глубине 37 метров, а еще здесь можно увидеть точную копию кабинета Сталина в Кремле.

Историческая обстановка Куйбышева – запасной столицы очень точно воссоздана и в музее Рязанова, который открылся в Самаре в мае, но уже стал одной из главных достопримечательностей города. Музей расположился в доме на улице Фрунзе 120, в коммунальной квартире на первом этаже которого будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года. Здесь создана музейно-мемориальная экспозиция по биографии Рязанова. Центральное место в ней занимает мемориальная комната семьи режиссера с предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

Как рассказали в мэрии Самары, музей Рязанова адаптирован для встречи иностранных гостей: здесь есть навигация на английском языке и будет организовано экскурсионное обслуживание для иностранцев.

"До иностранцев мы, в первую очередь, хотим донести, что Рязанов — великий российский кинорежиссер. Мы договариваемся и с волонтерами, и с гидами, владеющими иностранными языками. Будет переведена вся первичная информация о музее, навигация", — цитирует администрация руководителя музея Глеба Чечевина.

Космический футбол

История Самары тесно связана не только с войной, но и с освоением космоса.

Космический корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на борту выводила на орбиту ракета, изготовленная на самарском заводе №1, который сегодня носит имя РКЦ "Прогресс". В Самаре на площади Козлова есть уникальный монумент — подлинная ракета "Союз", которая в прошлом была образцом для тренировки боевых расчетов на космодроме "Плесецк". Памятник установлен на пьедестале, в котором расположился музей "Самара космическая".

Помимо постоянной экспозиции в дни ЧМ в музее "Самара космическая" можно посмотреть выставку "Крылья будущего". Посетителям будет представлен целый ряд тематических блоков, посвященных истории и географии ФИФА, зарождению и развитию правил игры в футбол. Кроме того, любители футбола смогут онлайн пройти футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. С помощью техники дополненной реальности на фоне звездных футбольных ворот можно сделать фото с футболистом или подробно изучить конструктивное решение стадиона "Самара Арена", 3D-модель которого также сформирована в формате дополненной реальности.

"Отдельным тематическим блоком представлена история самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Большое количество подлинных экспонатов – от кубков до раритетных футбольных мячей начала XX века позволят проникнуться настоящим соревновательным духом и погрузиться в атмосферу спортивного азарта!" — говорится в описании выставки.

Настоящие фанаты не смогут пройти мимо музея самарского футбола. Его экспонаты и оборудование были подарены или пожертвованы многочисленными болельщиками, ветеранами и действующими игроками региональных команд. Это, например, бутсы заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР Виктора Карпова и заслуженного мастера спорта СССР Галимзяна Хусаинова, футбольная майка игрока "Крыльев" начала 1960-х годов Анатолия Кикина, форма первого "легионера" в истории советского футбола болгарина Теньо Минчева.

Жемчужина жигулей



Те, кто приедет в Самару не только за футболом, смогут посетить самарский драмтеатр, где 29 и 30 июня пройдет премьера спектакля "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина.

Это спектакль о юности, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании, о поиске себя в том мире, где тепло и доброта – большой дефицит. Главная героиня, бесшабашная 16-летняя девчонка Надя из-за ошибки своей матери в компании своих подруг, как две капли похожих на тысячи других веселых компаний "пэтэушниц", мстит "благополучному" миру за свое искалеченное детство и слоняется по улицам в поиске приключений.

Если есть свободный день, можно отправиться в село Ширяево, расположенное на противоположном, правом берегу Волги.

Ширяево, которое называют жемчужиной Жигулевских гор, входит в границы национального парка "Самарская Лука". В село с речного вокзала Самары ходят теплоходы "ОМ" и быстроходные суда "Восход".

Ширяево – это не только удивительной красоты природа, но и дом-музей Ильи Репина. Художник некоторое время жил здесь и сделал здесь первые наброски к картине "Бурлаки на Волге", которая хранится в Русском музее в Петербурге.