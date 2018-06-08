РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Фан-фест, набережная, бункер Сталина: куда сходить в Самаре в дни ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к ЧМ-2018 (646)
03:3108.06.2018
0750
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена. Архивное фотоРастяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Самара Арена. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

САМАРА, 8 июн – РИА Новости, Екатерина Кособокова. Гостей футбольного чемпионата мира в Самаре ждут не только спортивные события, но и большая развлекательная программа: на фестивале болельщиков выступят известные российские и зарубежные музыканты, для туристов подготовлены два пешеходных маршрута по городу, можно будет сходить в театр, спуститься в бункер Сталина или посетить квартиру, где жил классик советского кино Эльдар Рязанов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Кенийский судья отказался от работы на ЧМ-2018 из-за подозрений в получении взятки

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Праздник каждый день

Одновременно с чемпионатом на главной площади Самары – площади Куйбышева пройдет фестиваль болельщиков. Это одна из самых больших площадей Европы (17,4 гектар) — почти на гектар больше Красной площади в Москве.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
Криштиану Роналду не считает сборную Португалии фаворитом ЧМ-2018
По подсчетам организации "Дирекция – 2018", на площади смогут разместиться около 20 тысяч человек. А когда здесь будут транслировать футбольные матчи, суточная посещаемость площадки может достигать 45 тысяч человек. Таким образом самарская площадка фан-феста станет одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов ЧМ.

По информации правительства региона, помимо трансляции футбольных матчей гостей и жителей города на площади Куйбышева ждет разнообразная культурная программа. Директор компании "Русская филармония" Сергей Сорокин обещает: "Фестиваль станет самым масштабным событием в культурной истории Самары".

В день старта чемпионата на площади Куйбышева выступит группа ДДТ, а в день матча Россия-Уругвай – группа "Чайф". Гостей фан-феста в разные дни также порадуют своими выступлениями Пол Окенфолд, Горан Брегович, рок-группа Gotthard и более сотни самарских коллективов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Крым не получил разрешения на открытие фан-зон ЧМ-2018
Фан-зона будет работать каждый день с 14 июня по 15 июля, фестиваль будет открываться за три часа до начала первого матча и завершать работу через час после последней трансляции дня. Вход на площадь будет бесплатным для всех желающих.

Одна из визитных карточек Самары — набережная, которая протянулась на несколько километров в несколько линий. Как рассказали в администрации города, во время ЧМ на набережной пройдет множество спортивно-массовых мероприятий. "Среди них – акции "Забей гол, фанат", "Спорт во всем", "Лето в боксерских перчатках", занятия по парковому волейболу, спортивной аэробике, акробатическому рок-н-роллу, скандинавской ходьбе и стритболу", — перечислили в мэрии.

Кроме того, по информации Ростуризма, самарская набережная во время чемпионата примет гастрономический фестиваль, в рамках которого гости города смогут попробовать блюда местной кухни, в том числе раков и угощения из волжской рыбы.

Запасная столица

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин: Нельзя, чтобы на созданных к ЧМ-2018 объектах возникли рынки
Специально к большому спортивному празднику для туристов в Самаре разработали две официальные пешеходные экскурсии. По информации администрации города, оба маршрута кольцевые, начинаются на улице Шостаковича и максимально объединяют все достопримечательности. Один из маршрутов проходит через площадь Революции по улицам Фрунзе и Куйбышева, второй — через площадь Славы по Волжскому проспекту и Молодогвардейской улице.

"Обзорных автобусных и пешеходных экскурсий по Самаре, безусловно, множество. Особенность данных пешеходных туров в том, что они оптимизированы для людей, которые будут приходить на фестиваль болельщиков на площади Куйбышева. Часть маршрута пройдет по улицам, которые на время проведения чемпионата мира по футболу станут пешеходными зонами", — цитирует мэрия руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин: инфраструктура ЧМ-2018 должна работать для развития массового спорта
В рамках обеих экскурсий, которые будут проводиться на разных языках, туристам покажут памятники, исторические дома, музей и театры, а также расскажут о знаменитых жителях и гостях города. Так, экскурсия "Загадки старого города" знакомит туристов с историей Самары, рассказывает о различных вехах в ее жизни.

Второй маршрут носит название "Крылья Победы". Во время Великой Отечественной войны в Самару, которая на тот момент носила имя Куйбышев, переехали советское правительство, дипломаты и деятели искусства, были эвакуированы крупные промышленные предприятия. Экскурсия рассказывает о вкладе города в жизнь страны в непростые для нее годы.

Тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, обязательно стоит посетить бункер Сталина, который в обстановке чрезвычайной секретности строили в 1942 году специально для верховного главнокомандующего. Бункер, где сейчас расположен музей, остается уникальным инженерным сооружением, он расположен на глубине 37 метров, а еще здесь можно увидеть точную копию кабинета Сталина в Кремле.

Эмблема чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Экономист рассказал, как ЧМ-2018 поможет имиджу России
Историческая обстановка Куйбышева – запасной столицы очень точно воссоздана и в музее Рязанова, который открылся в Самаре в мае, но уже стал одной из главных достопримечательностей города. Музей расположился в доме на улице Фрунзе 120, в коммунальной квартире на первом этаже которого будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года. Здесь создана музейно-мемориальная экспозиция по биографии Рязанова. Центральное место в ней занимает мемориальная комната семьи режиссера с предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

Как рассказали в мэрии Самары, музей Рязанова адаптирован для встречи иностранных гостей: здесь есть навигация на английском языке и будет организовано экскурсионное обслуживание для иностранцев.

"До иностранцев мы, в первую очередь, хотим донести, что Рязанов — великий российский кинорежиссер. Мы договариваемся и с волонтерами, и с гидами, владеющими иностранными языками. Будет переведена вся первичная информация о музее, навигация", — цитирует администрация руководителя музея Глеба Чечевина.

Космический футбол

Стадион Мордовия Арена в Саранске
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Welcome в Мордовию: Саранск встретит гостей ЧМ-2018 арт-фестивалем
История Самары тесно связана не только с войной, но и с освоением космоса.

Космический корабль "Восток" с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на борту выводила на орбиту ракета, изготовленная на самарском заводе №1, который сегодня носит имя РКЦ "Прогресс". В Самаре на площади Козлова есть уникальный монумент — подлинная ракета "Союз", которая в прошлом была образцом для тренировки боевых расчетов на космодроме "Плесецк". Памятник установлен на пьедестале, в котором расположился музей "Самара космическая".

Помимо постоянной экспозиции в дни ЧМ в музее "Самара космическая" можно посмотреть выставку "Крылья будущего". Посетителям будет представлен целый ряд тематических блоков, посвященных истории и географии ФИФА, зарождению и развитию правил игры в футбол. Кроме того, любители футбола смогут онлайн пройти футбольный IQ-тест, попробовать себя в роли нападающего и заснять момент удара по мячу в прыжке. С помощью техники дополненной реальности на фоне звездных футбольных ворот можно сделать фото с футболистом или подробно изучить конструктивное решение стадиона "Самара Арена", 3D-модель которого также сформирована в формате дополненной реальности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава ФИФА заявил, что его не беспокоит вопрос безопасности на ЧМ-2018 в России
"Отдельным тематическим блоком представлена история самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Большое количество подлинных экспонатов – от кубков до раритетных футбольных мячей начала XX века позволят проникнуться настоящим соревновательным духом и погрузиться в атмосферу спортивного азарта!" — говорится в описании выставки.

Настоящие фанаты не смогут пройти мимо музея самарского футбола. Его экспонаты и оборудование были подарены или пожертвованы многочисленными болельщиками, ветеранами и действующими игроками региональных команд. Это, например, бутсы заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР Виктора Карпова и заслуженного мастера спорта СССР Галимзяна Хусаинова, футбольная майка игрока "Крыльев" начала 1960-х годов Анатолия Кикина, форма первого "легионера" в истории советского футбола болгарина Теньо Минчева.

Жемчужина жигулей

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018‍
Те, кто приедет в Самару не только за футболом, смогут посетить самарский драмтеатр, где 29 и 30 июня пройдет премьера спектакля "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина.

Это спектакль о юности, о первой любви, запретном чувстве, боли, разочаровании, о поиске себя в том мире, где тепло и доброта – большой дефицит. Главная героиня, бесшабашная 16-летняя девчонка Надя из-за ошибки своей матери в компании своих подруг, как две капли похожих на тысячи других веселых компаний "пэтэушниц", мстит "благополучному" миру за свое искалеченное детство и слоняется по улицам в поиске приключений.

Если есть свободный день, можно отправиться в село Ширяево, расположенное на противоположном, правом берегу Волги.

Ширяево, которое называют жемчужиной Жигулевских гор, входит в границы национального парка "Самарская Лука". В село с речного вокзала Самары ходят теплоходы "ОМ" и быстроходные суда "Восход".

Ширяево – это не только удивительной красоты природа, но и дом-музей Ильи Репина. Художник некоторое время жил здесь и сделал здесь первые наброски к картине "Бурлаки на Волге", которая хранится в Русском музее в Петербурге.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена