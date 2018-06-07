Суд обязал "Газпром" не прекращать подачу газа в котельную Саратова

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Суд в Саратове обязал ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" не прекращать подачу газа в котельную АО НПП "Контакт", которая снабжает горячей водой и отоплением жителей 13 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, сообщила в четверг областная прокуратура.

Прокуратура в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства установила, что прекращение подачи газа в котельную НПП "Контакт" привело бы к лишению права более 3 тысяч граждан на бесперебойное предоставление горячего водоснабжения и отопления.

В ведомстве пояснили, что "Газпром межрегионгаз Саратов" в обоснование принятого решения об отключении котельной указало на задолженность по оплате за природный газ, хотя в домах проживают граждане, не имеющие долгов за отопление и горячее водоснабжение.

"В целях защиты прав граждан прокуратура района обратилась в суд с иском о признании незаконными действий ООО "Газпром межрегионгаз Саратов". Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме", — говорится в сообщении.