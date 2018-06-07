Липецкие власти пообещали решить вопрос с обманутыми дольщиками в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области обещают закрыть в регионе вопрос с обеспечением жильем обманутых дольщиков к концу 2019 года, сообщает в четверг обладминистрация.
"В Липецкой области в соответствии с планом-графиком в текущем году будут введены три дома и восстановлены в правах более 100 семей дольщиков, включенных в реестр пострадавших. К концу следующего, 2019 года будут сняты все проблемы оставшихся обманутых дольщиков", — сказал глава администрации Липецкой области Олег Королев.
"По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику уже проведен детальный разбор и предложено решение", — добавил глава региона.
По данным прокуратуры области, в настоящее время следственными органами в регионе расследуется четыре уголовных дела по фактам мошеннических действий со средствами граждан, внесенными в качестве оплаты объектов долевого участия, из них два дела возбуждены на основании материалов прокурорских проверок.
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