Липецкие власти пообещали решить вопрос с обманутыми дольщиками в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Власти Липецкой области обещают закрыть в регионе вопрос с обеспечением жильем обманутых дольщиков к концу 2019 года, сообщает в четверг обладминистрация.

Проблема обманутых дольщиков была поднята в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, житель Липецка Евгений Зайцев рассказал, что в микрорайоне "Европейский" 1,5 тысячи человек заключили договоры долевого участия с Су-5, однако дом до сих пор не достроен. По данным следствия, с августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство АО "Эксстроймаш" похитило деньги у 900 участников долевого строительства. Согласно договорным обязательствам, их дома должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.

"В Липецкой области в соответствии с планом-графиком в текущем году будут введены три дома и восстановлены в правах более 100 семей дольщиков, включенных в реестр пострадавших. К концу следующего, 2019 года будут сняты все проблемы оставшихся обманутых дольщиков", — сказал глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Он отметил, что вопросы дольщиков находятся "на особом контроле областной власти".

"По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику уже проведен детальный разбор и предложено решение", — добавил глава региона.

По данным прокуратуры области, в настоящее время следственными органами в регионе расследуется четыре уголовных дела по фактам мошеннических действий со средствами граждан, внесенными в качестве оплаты объектов долевого участия, из них два дела возбуждены на основании материалов прокурорских проверок.

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