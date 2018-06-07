МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Решение организаторов конкурса "Мисс Америка" отказаться от традиционного дефиле в купальниках отчасти спровоцировано скандалом с продюсером Харви Вайнштейном, не исключено, что в течение года и конкурс "Мисс Россия" может претерпеть некоторые изменения, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости композитор Владимир Матецкий, который вошел в состав жюри российского конкурса в 2018 году.

Ранее в эфире передачи Good Morning America на телеканале АВС глава попечительского совета Miss America Organization Гретхен Карлсон, которая в 1989 году завоевала звание "Мисс Америка", заявила, что организаторы конкурса исключили из программы соревнования традиционное дефиле участниц в купальниках. Как отмечает телеканал, часть конкурса, посвященную позированию в купальных костюмах, займет интерактивное общение девушек с членами жюри. Кроме того, организаторы отменили выход конкурсанток в вечерних платьях. Теперь участниц будут просить появляться в привычной для них одежде, которая наиболее выражает их личный стиль.

"Мне кажется, эта новость является продолжением истории "Me too", которую спровоцировал скандал с Харви Вайнштейном. Я думаю, что у нас по-другому устроен мир. Пока еще — и это касается не только конкурсов красоты — наша система координат не приспособлена для тех нововведений, которые приходят из Америки. Конечно, мир сегодня меняется очень быстро. Не исключаю, что за год перед следующим конкурсом, что-то изменится, в том числе и в психологии российских участниц и организаторов конкурса. Но если бы это происходило сегодня, то, думаю, и жюри, и конкурсантки, склонялись бы к старой системе проведения конкурса", — сказал Матецкий.

При этом он отметил, что ему понятно решение американских организаторов, и подчеркнул, что оценил бы подобные нововведения в российском смотре. "Для меня это было бы большим показателем, и барышни на каблуках были бы отнюдь не фаворитами", — пояснил он.

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.