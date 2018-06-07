Скворцова поручила проверить жалобу Путину жителей города Струнино

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила провести проверку доступности медицинской помощи для жителей города Струнино Владимирской области, которые обратились к президенту Владимиру Путину во время прямой линии, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

С жалобой на закрытие больницы в городе Струнино Владимирской области к президенту обратилась инициативная группа местных жителей, которые борются за ее сохранение. Они рассказали, что после присоединения струнинской больницы к районной в городе Александрове стали одно за другим закрываться отделения. Главной проблемой они назвали закрытие детского отделения: мамам с детьми приходится добираться до Александрова на электричке и потом простаивать часами в очередях.

Губернатор региона Светлана Орлова также в ходе прямой линии опровергла закрытие отделений. Она сообщила о выделении из областного бюджета 68 миллионов рублей на ремонт струнинской больницы.

"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования провести проверку доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения для жителей (в том числе для детского населения) города Струнино Владимирской области", — говорится в сообщении.