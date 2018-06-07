Дольщики микрорайона "Европейский" в Липецке получат жилье, заявили в СК

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Обманутые дольщики липецкого микрорайона "Европейский" получат свое жилье после вмешательства в ситуацию следствия и прокуратуры, сообщает региональное управление СК РФ.
Проблема обманутых дольщиков была поднята в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, житель Липецка Евгений Зайцев рассказал, что в микрорайоне "Европейский" 1,5 тысячи человек заключили договоры долевого участия с Су-5, однако дом до сих пор не достроен.
Застройщик стал фигурантом дела
По версии следствия, руководство фирмы-застройщика похитило деньги у 900 участников долевого строительства. Согласно договорным обязательствам, их дома должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.
По информации прокуратуры области, потерпевшими признаны 600 человек.
При этом, по данным надзорного ведомства, всего в Липецкой области проблемными являются пять объектов долевого строительства, из них три здания (№№ 8, 9 и 10 в 32-м и 33-м микрорайонах Октябрьского округа) — застройщика ОАО "Эксстроймаш".
В отношении этого застройщика в августе 2017 года прокуратура возбудила административное дело по статье "опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации, содержащей неполную и (или) недостоверную информацию)". На основании акта прокурорского реагирования застройщик был оштрафован на 250 тысяч рублей.
На контроле следствия
Как отмечает прокуратура области, эти два дома, строительство которых было заморожено, достроили в период следствия.
"В настоящее время возводится блок — секции 1-4 здания №10 по улице Свиридова. В июле-августе текущего года строительные работы должны завершиться. После чего в плане возведение домов №8 и №9 по улицам Кривенкова, Свиридова и Минская", — добавил Васильев.
Следствие заявляет, что контролирует строительство этих домов, а 41 объект недвижимого имущества и 16 автотранспортных средств, принадлежащих ОАО "Эксстроймаш", арестованы. По данным прокуратуры области, общая стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет около 22,429 миллиона рублей.
"Двенадцатого апреля 2018 года срок следствия продлен до 9 месяцев, то есть до 18.07.2018", — информирует прокуратура.