Дольщики микрорайона "Европейский" в Липецке получат жилье, заявили в СК

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Обманутые дольщики липецкого микрорайона "Европейский" получат свое жилье после вмешательства в ситуацию следствия и прокуратуры, сообщает региональное управление СК РФ.

Проблема обманутых дольщиков была поднята в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, житель Липецка Евгений Зайцев рассказал, что в микрорайоне "Европейский" 1,5 тысячи человек заключили договоры долевого участия с Су-5, однако дом до сих пор не достроен.

Застройщик стал фигурантом дела



"В производстве следователей регионального СК РФ находится уголовное дело по факту мошенничества руководства ОАО "Эксстроймаш" в особо крупном размере при возведении ряда домов с долевым участием в рамках проекта жилого комплекса "Европейский". Для расследования создана следственно-оперативная группа из наиболее подготовленных сотрудников", — говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство фирмы-застройщика похитило деньги у 900 участников долевого строительства. Согласно договорным обязательствам, их дома должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.

По информации прокуратуры области, потерпевшими признаны 600 человек.

При этом, по данным надзорного ведомства, всего в Липецкой области проблемными являются пять объектов долевого строительства, из них три здания (№№ 8, 9 и 10 в 32-м и 33-м микрорайонах Октябрьского округа) — застройщика ОАО "Эксстроймаш".

В отношении этого застройщика в августе 2017 года прокуратура возбудила административное дело по статье "опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной декларации, содержащей неполную и (или) недостоверную информацию)". На основании акта прокурорского реагирования застройщик был оштрафован на 250 тысяч рублей.

На контроле следствия



"Следствием предпринимаются меры для выполнения руководством ОАО "Эксстроймаш" договорных обязательств перед участниками долевого строительства. В результате в марте текущего года сдан в эксплуатацию этап №3 жилого здания №22 "а" по улице Кривенкова, 37 в микрорайоне Европейский", — сказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Федор Васильев.

Как отмечает прокуратура области, эти два дома, строительство которых было заморожено, достроили в период следствия.

"В настоящее время возводится блок — секции 1-4 здания №10 по улице Свиридова. В июле-августе текущего года строительные работы должны завершиться. После чего в плане возведение домов №8 и №9 по улицам Кривенкова, Свиридова и Минская", — добавил Васильев.

Следствие заявляет, что контролирует строительство этих домов, а 41 объект недвижимого имущества и 16 автотранспортных средств, принадлежащих ОАО "Эксстроймаш", арестованы. По данным прокуратуры области, общая стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет около 22,429 миллиона рублей.

"Двенадцатого апреля 2018 года срок следствия продлен до 9 месяцев, то есть до 18.07.2018", — информирует прокуратура.