Мэр Читы пообещал проверить наличие свалки, о которой спросили Путина

ЧИТА, 7 июн — РИА Новости. Властям Читы предстоит разобраться в проблеме свалки в районе Пески, вопрос о которой прозвучал в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости мэр Олег Кузнецов.

"Завтра, когда будет светло, еще разберемся по всему району, но вообще там не должно быть свалок. Разбираемся. Совершенно точно там убирались в мае перед Днем Победы и перед Днем города", — сказал Кузнецов.

Вопрос Путину о мусорных полигонах в стране задавала Ольга Кузина, в числе территорий с проблемами она назвала район Песков в Чите.