Количество направлений олимпиады "Я - профессионал" увеличится вдвое

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество вузов — организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал" в 2018 году увеличится с 10 до 20, а количество направлений — с 27 до 52. Об этом стало известно на выездном совещании вузов — организаторов мероприятия, которое прошло 7 июня в резиденции губернатора Свердловской области, сообщает пресс-служба проекта.

В заседании приняли участие министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, президент РСПП Александр Шохин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также представители вузов из разных регионов России.

Среди новых направлений руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара отметила такие как "Химия", "Биология", "Юриспруденция", "Филология", "Ядерная физика", "Большие данные", "Интернет вещей", "Освоение космоса", "Аддитивные технологии".

По словам ректора НИУ ВШЭ, одним из ключевых этапов на федеральном уровне в этот раз станет образовательная программа проекта. В 2018-2019 учебном году все зарегистрировавшиеся студенты страны смогут принять участие в методических вебинарах по 52 направлениям олимпиады, виртуальных мастер-классах и очных тренингах по развитию soft-skills — навыков целеполагания, деловой коммуникации, самопрезентации.

"Общий охват образовательной программы, по нашим прогнозам, составит порядка 50 тысяч студентов", — сказал Кузьминов.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов "Я — профессионал" откроется в конце сентября. Первая олимпиада проходила с 7 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года. На участие в ней было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям из всех регионов России, кроме Чукотки. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.