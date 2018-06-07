Количество направлений олимпиады "Я - профессионал" увеличится вдвое

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество вузов — организаторов олимпиады студентов "Я — профессионал" в 2018 году увеличится с 10 до 20, а количество направлений — с 27 до 52. Об этом стало известно на выездном совещании вузов — организаторов мероприятия, которое прошло 7 июня в резиденции губернатора Свердловской области, сообщает пресс-служба проекта.
Среди новых направлений руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара отметила такие как "Химия", "Биология", "Юриспруденция", "Филология", "Ядерная физика", "Большие данные", "Интернет вещей", "Освоение космоса", "Аддитивные технологии".
По словам ректора НИУ ВШЭ, одним из ключевых этапов на федеральном уровне в этот раз станет образовательная программа проекта. В 2018-2019 учебном году все зарегистрировавшиеся студенты страны смогут принять участие в методических вебинарах по 52 направлениям олимпиады, виртуальных мастер-классах и очных тренингах по развитию soft-skills — навыков целеполагания, деловой коммуникации, самопрезентации.
"Общий охват образовательной программы, по нашим прогнозам, составит порядка 50 тысяч студентов", — сказал Кузьминов.