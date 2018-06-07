Все вопросы граждан к прямой линии проанализируют, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил россиян, что все поступившие на прямую линию вопросы будут по максимуму проанализированы и систематизированы, чтобы в дальнейшем внести необходимые изменения в работу правительства на ближайшие годы.

"Спасибо большое всем участникам сегодняшней встречи. Я знаю, уважаемые коллеги, уважаемые граждане, уважаемые друзья, что вопросов гораздо больше, чем те, на которые мы сегодня смогли ответить, я смог ответить. Но так же как и в предыдущие годы работы в этом формате, хочу вас заверить, что мы проанализируем все поступившие вопросы, сделаем это по максимуму для того, чтобы понять тренды сегодняшнего дня, ваши озабоченности, чтобы на них отреагировать не в индивидуальном порядке, а где возможно и в индивидуальном, но обобщить ваши озабоченности с тем, чтобы внести изменения в работу правительства на ближайшие годы", — сказал Путин, завершая общение с россиянами во время прямой линии.

В этом году прямая линия с президентом России продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.