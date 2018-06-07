Путин сказал, что ответственность за утилизацию мусора ляжет на Минприроды

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос волонтеров о проблемах, связанных со свалками, рассказал, что ответственность за утилизацию мусора будет накладываться на министерство природы и на вице-премьера сельского хозяйства Алексея Гордеева.

"Это персональная ответственность за решение этих вопросов. У нас на уровне правительства Российской Федерации и Минприроды должно за это отвечать, и есть вновь назначенный, весьма опытный человек — это Гордеев Алексей Васильевич, вице-премьер, который должен будет скоординировать работу различных ведомств, министерств и регионов Российской Федерации", — сказал Путин во время прямой линии в четверг.

Также он добавил, что проблема с утилизацией мусора чрезвычайно острая и важная, и она нарастает.

"Мы, безусловно, должны ее решать, что там на самом деле, с чем мы имеем дело. У нас 1,1 тысячи примерно этих полигонов, которые находятся в более или менее нормальном состоянии. Десятки тысяч, я хочу это подчеркнуть, работают либо в "серую", либо вообще являются незарегистрированными и просто свалками. Это абсолютно недопустимая практика. Часть из всей этой деятельность криминализована", — отметил президент.

Глава государства рассказал о дальнейших планах по переработке мусора, "что мы должны сделать в ближайшее время".

"Что касается этих заводов по утилизации, которые беспокоят людей, по сжиганию. То есть утилизация может быть разным способом осуществлена, это не только сжигание, но и переработка, без всякого сжигания. У нас 117 предприятий сейчас по утилизации отходов по сжиганию, но только несколько десятков, где-то 38, работают более или менее по современным технологиям", — сказал он.

Путин отметил, что ситуация должна кардинально поменяться. "К 2024 году мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 228 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании. А речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями", — добавил он.

Президент России добавил, что людям показывают, как работают предприятия в других странах, в том числе в Японии, отметив, что нареканий со стороны граждан нет.

"Нам нужно идти по этому пути, разумеется, нужно делать это в тесном контакте с волонтерами, с такими организациями, с тем же Общероссийском народном фронтом, который многое сделал для того, чтобы высветить эти проблемы, и нужно дальше контролировать, что будет происходить в этой сфере, от губернаторов очень многое будет зависеть, решение этой проблемы (будет зависеть — ред.)", — заключил Путин.