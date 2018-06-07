Медики будут участвовать в создании медтехники "Швабе"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве заключили холдинг "Швабе" и Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна, сообщает пресс-служба холдинга.

"В рамках совместной работы планируется интегрировать современные медицинские технологии холдинга в образовательную программу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, входящего в состав ФМБЦ", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Ивана Ожгихина, поставившего подпись под документом, медицина является одним из ключевых направлений диверсификации производства "Швабе".

"Наши разработки уже можно найти в большинстве российских клиник, от перинатальных центров до центров кардиологии. Мы также поставляем аппаратуру для оказания первой медицинской помощи в отдаленные районы и населенные пункты. Наша цель — сделать услуги не только доступными, но максимально качественными, и сотрудничество со специалистами биофизического центра Бурназяна, безусловно, сыграет в этом большую роль", — сказал Ожгихин.

По мнению генерального директора ФМБЦ Александра Самойлова, взаимодействие раскроет наиболее эффективные стороны как холдинга, так и ФМБЦ.

"Мы являемся центром компетенций ФМБА России в области науки, образования и медицины. Сотрудничество с таким медицинским учреждением позволит холдингу оптимизировать процесс производства медицинского оборудования. У компаний-разработчиков не всегда в качестве консультантов конечные пользователи. А что-то переделывать и усовершенствовать на стадии эксплуатации, как правило, невозможно. Лучше это делать в период проектирования, разработки. В рамках данного соглашения также планируется интеграция современных медицинских технологий в образовательную программу. Речь идет о знакомстве главных специалистов системы ФМБА с последними разработками и новейшими технологиями в области информационной медицины. Мы будем двигаться в этом направлении, уже есть договоренности с руководством холдинга о нескольких встречах, на которых будут уточняться детали", — сказал Самойлов.