Госдума поддержала законопроект о единых протоколах лечения

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение качества медпомощи путем унификации протоколов лечения и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача.
Цель законопроекта — повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций.
Законопроектом устанавливается перечень основных документов, необходимых для организации и оказания медицинской помощи, в том числе клинические рекомендации. Согласно пояснительной записке, включение в рекомендации определенных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации подразумевает градацию по уровню убедительности доказательств с учетом унифицированной шкалы оценки их качества и силы рекомендаций применения медицинских манипуляций.
"Таким образом, клинические рекомендации будут применяться врачом при оказании медицинской помощи пациенту, при этом руководители медицинских организаций будут обеспечивать условия для их применения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи", — говорится в пояснительной записке.
"В чем разница между клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи? Стандарты — это перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании. Стандарты нужны организаторам здравоохранения для планирования и экономических расчетов. Например, при подготовке программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", — пояснил депутат.
"И это не единообразные "шаблонные" требования к лечению всех пациентов, а логистика действий врача с использованием эффективных на данный момент методов. Выбор этих методов осуществляет уже лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей течения болезни и самого пациента", — добавил парламентарий.