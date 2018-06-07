Госдума поддержала законопроект о единых протоколах лечения

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение качества медпомощи путем унификации протоколов лечения и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача.

Цель законопроекта — повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций.

Законопроектом устанавливается перечень основных документов, необходимых для организации и оказания медицинской помощи, в том числе клинические рекомендации. Согласно пояснительной записке, включение в рекомендации определенных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации подразумевает градацию по уровню убедительности доказательств с учетом унифицированной шкалы оценки их качества и силы рекомендаций применения медицинских манипуляций.

"Таким образом, клинические рекомендации будут применяться врачом при оказании медицинской помощи пациенту, при этом руководители медицинских организаций будут обеспечивать условия для их применения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи", — говорится в пояснительной записке.

Как пояснил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, изменения, которые последуют за реализации этого законопроекта, станут очень серьезными, при этом сами стандарты медпомощи сохранятся.

"В чем разница между клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи? Стандарты — это перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном заболевании. Стандарты нужны организаторам здравоохранения для планирования и экономических расчетов. Например, при подготовке программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи", — пояснил депутат.

По его словам, клинические рекомендации предоставят врачу возможность выбора тактики медицинской помощи в зависимости от состояния пациента. Он рассказал, что в соответствии с международной практикой и разработками ВОЗ, клинические рекомендации являются документами, которые устанавливают для врачей алгоритм диагностики и лечения того или иного заболевания.

"И это не единообразные "шаблонные" требования к лечению всех пациентов, а логистика действий врача с использованием эффективных на данный момент методов. Выбор этих методов осуществляет уже лечащий врач, исходя из индивидуальных особенностей течения болезни и самого пациента", — добавил парламентарий.