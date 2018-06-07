Путин поручил Скворцовой решить проблему сокращения врачей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой с просьбой решить проблему с сокращением врачей первичного звена.

"У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах, где количество жителей не больше 100 человек и от 100 до 2 тысяч человек. Мы планируем осуществить новые программы создания передвижных комплексов и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. На первую программу предусмотрено 10 миллиардов, на вторую – 7,4 миллиарда рублей. Но в вашем случае речь идет о более крупном населенном пункте. Разумеется, нужно что-то совершенствовать, нужно понимать бюджет и кто может оказать такую помощь. Но первичное звено (врачей — ред.) не должно уничтожаться, это совершенно очевидно. Это, безусловно, работа региональных властей", — сказал Путин.

Путин обратился к губернатору Владимирской области Светлане Орловой и министру здравоохранения Веронике Скворцовой, также подключившихся к прямой линии, с просьбой разрешить проблему на выделенные ресурсы.

"Вероника Игоревна, из тех ресурсов, о которых я только что сказал, — 10 миллиардов и 7,4 миллиардов рублей, есть и другие направления поддержки регионов. И я вас тоже попрошу внимательно к этому отнестись и вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя ликвидировать первичное звено", — сказал Путин.

Президент также отметил, что похожая проблема присутствует и в других регионах и не только применительно к первичному звену здравоохранения. По его словам, то же самое происходит и в сфере образования. "Очень рассчитываю, что вы внимательно к этому отнесетесь, и посмотрю, что произойдет в деле, на практике", — добавил глава государства.

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