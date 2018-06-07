Путин призвал подумать о выплатах работающим пенсионерам

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нужно подумать о вопросе выплат работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной ежегодной прямой линии.

"В советское время, вы знаете, работающим пенсионерам, к сожалению или так уж сложилось исторически, не платили. Уместно это или неуместно, правительство перенесло это и в наш сегодняшний день. Но над этим, безусловно, нужно подумать. Прежде всего потому, что это люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительный дефицит кадров — это нянечки в больницах, в детских садах, и так далее. Имея в виду ситуацию на рынке труда и низкие доходы этих граждан, об этом, безусловно, нужно подумать", — сказал Путин.

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