Ранняя диагностика рака должна достичь 70%, считает Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ранняя диагностика рака в России должна составлять 50-70% вместо сегодняшних 30%, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии.

"Сегодня раннее выявление (онкологических заболеваний) у нас где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным", — сказал Путин.

Он добавил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни.

"Что для этого нужно сделать? Первое — ранняя диагностика. Второе — нам нужно уделить внимания больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью новейших средств, они как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место", — отметил Путин.

Кроме того, для решения проблемы необходимо обеспечить эффективное, отвечающее современным требованиям лекарственное обеспечение, отметил глава государства. Некоторых результатов уже удалось достичь, подчеркнул президент.

"По детской онкогематологии 90 с лишним процентов излечения у нас, после строительства онкогематологического центра в Москве, а было где-то в районе 30% и меньше. Результаты возможны", — заявил Путин.

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