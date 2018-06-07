Путин заявил о необходимости в ближайшее время увеличить доходы пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ должно в ближайшее время обеспечить значительное повышение доходов пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин.

"Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством — это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов. Правительству в самое ближайшее время и это нужно будет обеспечить", — заявил Путин в ходе прямой линии.

По его словам, другая важная задача правительства — уменьшить в два раза количество людей, которые живут за чертой бедности.

"Какие меры будут предложены правительством для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем уже обсуждать и говорить о мерах, которые правительство предлагает", — сказал Путин.

Президент отметил, что ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.