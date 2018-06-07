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Общество

Путин заявил о необходимости в ближайшее время увеличить доходы пенсионеров

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (176)
14:2307.06.2018
(обновлено: 14:45 07.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ должно в ближайшее время обеспечить значительное повышение доходов пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал подумать о выплатах работающим пенсионерам
"Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством — это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов. Правительству в самое ближайшее время и это нужно будет обеспечить", — заявил Путин в ходе прямой линии.

По его словам, другая важная задача правительства — уменьшить в два раза количество людей, которые живут за чертой бедности.

"Какие меры будут предложены правительством для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем уже обсуждать и говорить о мерах, которые правительство предлагает", — сказал Путин.

Президент отметил, что ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
"Прямая линия" с президентом
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЕжегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в полдень по московскому времени. Трансляцию общения президента с гражданами ведут "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась в полдень по московскому времени. Трансляцию общения президента с гражданами ведут "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкО дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" было объявлено 27 мая, за прошедшие дни от россиян поступило около более двух миллионов вопросов.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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О дате "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным" было объявлено 27 мая, за прошедшие дни от россиян поступило около более двух миллионов вопросов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В этом году в студии, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян, нет аудитории, все внимание главы государства сосредоточено на вопросах телезрителей. Президент сразу обратился к федеральным министрам и губернаторами и попросил их быть на связи во время прямой линии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПроводить "Прямую линию с Владимиром Путиным" в эфире телеканалов помогают ведущие Первого канала и ВГТРК Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Проводить "Прямую линию с Владимиром Путиным" в эфире телеканалов помогают ведущие Первого канала и ВГТРК Кирилл Клейменов и Андрей Кондрашов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкК началу трансляции через видео в приложении "Москва-Путину было задано около 16 тысяч вопросов, еще почти 7 тысяч обращений были сделаны через видеодиалоги.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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К началу трансляции через видео в приложении "Москва-Путину было задано около 16 тысяч вопросов, еще почти 7 тысяч обращений были сделаны через видеодиалоги.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПочти 3,25 тысячи видеообращений к президенту поступило в социальных сетях, еще там же было задано почти 60 тысяч вопросов. Всего на сайт "прямой линии" поступило 234,5 тысячи обращений.Курсанты и преподаватели Кадетского морского корпуса имени Андрея Первозванного в Калининграде смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Почти 3,25 тысячи видеообращений к президенту поступило в социальных сетях, еще там же было задано почти 60 тысяч вопросов. Всего на сайт "прямой линии" поступило 234,5 тысячи обращений.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкСамые популярные вопросы граждан касаются пенсионной реформы, уровня бедности, цен на бензин и предполагаемого экономического прорыва.Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Самые популярные вопросы граждан касаются пенсионной реформы, уровня бедности, цен на бензин и предполагаемого экономического прорыва.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкРаньше после "прямых линий" жалобы граждан направлялись в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации" решались, по словам Дмитрия Пескова, сразу при прямом участии Кремля. В этом году президент намерен решать болезненные вопросы сразу в прямом эфире.Сотрудницы колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Раньше после "прямых линий" жалобы граждан направлялись в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации" решались, по словам Дмитрия Пескова, сразу при прямом участии Кремля. В этом году президент намерен решать болезненные вопросы сразу в прямом эфире.
/
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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S F
Раньше такие призывы писали на кумаче и они по 30 лет висели на партсобраниях над президиумом....
14:54
07.06.2018
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S F
Ой!
14:52
07.06.2018
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