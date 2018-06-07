Путин заявил о необходимости в ближайшее время увеличить доходы пенсионеров

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ должно в ближайшее время обеспечить значительное повышение доходов пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, другая важная задача правительства — уменьшить в два раза количество людей, которые живут за чертой бедности.
"Какие меры будут предложены правительством для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем уже обсуждать и говорить о мерах, которые правительство предлагает", — сказал Путин.
Президент отметил, что ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.