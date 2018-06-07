Главу Вологодской области в начале прямой линии заменил техсотрудник

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сотрудник технической службы администрации Вологодской области находился перед камерой видеосвязи в начале прямой линии с Владимиром Путиным для отладки соединения, губернатор Олег Кувшинников с самого начала находился в пресс-центре, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" примерно в 12.05 мск. Она транслируется в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

"В 12 с копейками президента еще не было. Возможно, в начале прямой линии шла наладка со специалистами, губернатор находился там. Олег Александрович привычки опаздывать не имеет. У министерства финансов вообще стояло пустое кресло", — сказал представитель пресс-службы администрации Вологодской области.

По словам собеседника агентства, предположительно, в момент начала прямой линии с Владимиром Путиным на месте губернатора находился один из сотрудников технической службы.

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