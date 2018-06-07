Самолетостроитель, красящий крыши, в службу занятости не обращался

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Сокращенный инженер самолетостроения Петр Литвинцев из Комсомольска-на-Амуре, который рассказал на прямой линии с президентом о том, что вынужден красить крыши, в службу занятости с вопросом о поиске работы не обращался, сообщил РИА Новости председатель комитета по труду и занятости правительства Хабаровского края Константин Виноградов.

"С 1 января 2017 года Петр Литвинцев в службу занятости Комсомольска-на-Амуре не обращался. На сегодняшний день в городе 4,6 тысячи вакансий, уровень безработицы 0,7 – рекордно низкий в Комсомольске. На ГСС (гражданские самолеты Сухого) сейчас 21 вакансия, на КнААЗе пока вакансий нет", — сказал Виноградов.

Он отметил, что с 2015 года в крае работает федеральная программа "Трудовая мобильность", и многие крупные предприятия — КнААЗ, Амурский судостроительный завод, Амурская лесопромышленная компания, компании, реализующие крупные проекты, привлекают специалистов по этой программе, в том числе и молодых. Они приезжают и с успехом работают, подчеркнул Виноградов.

"Что касается Литвинцева, то мы его в ближайшее время найдем, выясним, почему он с такой квалификацией красит крыши, все обстоятельства выясним", — заверил собеседник агентства.

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