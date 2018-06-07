Путин допустил, что блогеров обяжут платить налоги

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Имеет смысл поговорить о том, чтобы формализовать профессию блогера в России, такое мнение высказал глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Мы знаем, за счет чего живут блогеры — в том числе за счет рекламных денег, правда? Признана эта профессия или не признана, но это источник ваших (обращаясь к задающей вопрос — ред.) доходов и доходов, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь. Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее — наверное, об этом тоже можно поговорить. Если это постоянная, по сути дела, работа, то и государство заинтересованно в том, чтобы формализовать это соответствующим образом", — отметил президент.

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