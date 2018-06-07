Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с МГИМО

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО МИД России), сообщает правительство региона.

Отмечается, что идея сотрудничества появилась на международной выставке-форуме "Экотех-2017" в Москве. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось 7 июня в правительстве Воронежской области в рамках встречи врио губернатора региона Александра Гусева с проректором по правовым и административным вопросам МГИМО Сергеем Шитьковым.

"Суть этого соглашения заключается в том, чтобы ребята, которые поступают к нам в университет из Воронежской области, получив образование прикладного характера, с хорошим знанием языка, знанием международных отношений, возвращались именно в Воронежскую область и прилагали свои усилия для того, чтобы ее развивать", – пояснил Шитьков.

Соглашение предусматривает совместную подготовку и реализацию образовательных, научно-исследовательских программ и инновационных проектов, направленных на развитие Воронежской области и МГИМО, а также научно-практическое взаимодействие факультетов вуза с предприятиями Воронежской области. Кроме того, соглашение предполагает совместную реализацию программ подготовки, переподготовки кадров и повышения их квалификации.

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