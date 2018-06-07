Глава Пенсионного фонда заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, выступая на парламентском заседании в Госдуме во время первого чтения законопроекта о поправках в бюджет ПФР, заявил, что пенсии будут расти в реальном выражении.

"Напоминаю, что мы и в этом году, и в прошлом проиндексировали пенсию выше инфляции. В связи с тем, что есть указ президента, и там есть поручение правительству и в дальнейшем обеспечить индексацию пенсий выше инфляции, пенсии пенсионерам будут расти в реальном выражении", — заявил Дроздов.

Законопроект об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018 год снижает доходы фонда по текущему году на 66,8 миллиарда рублей — до 8266,5 миллиарда рублей (8,4% к ВВП), одновременно увеличивая его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей (8,7% к ВВП).

Сокращение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, на 68,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета фонда, таким образом, составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% к ВВП). Это на 158,9 миллиарда рублей выше утвержденного действующим законом показателя.

Источником финансирования дефицита бюджета фонда при этом определяются неиспользованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.