Александр Моор обещал помочь обратившимся к Путину жителям домов-самостроев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор отреагировал на опубликованное в соцсетях обращение жителей поселка ДОК "Красный Октябрь" к президенту России Владимиру Путину и заявил, что законодательно поможет им зарегистрировать права на дома, сообщает в четверг пресс-служба губернатора.

Обращение жителей поселка "Красный Октябрь" к Путину было опубликовано на видеохостинге Youtube и в соцсети "ВКонтакте". Тюменцы рассказали, что имеют официальную регистрацию по месту пребывания и оплачивают налоги, но местные органы самоуправления признали их дома самовольными постройками.

"На данный момент в нашем поселке ведется активная застройка благоустроенными домами. Мы опасаемся, что в ближайшее время нас могут затронуть действия компании-застройщика и наши дома пойдут под снос. Сейчас возможности восстановить документы и доказать свое право на недвижимое имущество невозможно – многие в свое время не успели это сделать, а большинство не может восстановить документы, подтверждающие причастность к дому и к земле", — говорят жители ДОКа и просят Путина посодействовать скорейшему приятию закона об упрощении оформления в собственность самовольных построек.

"Хорошо знаю об этой проблеме, уже дал поручение врио главы города Руслану Кухаруку встретиться с людьми и разъяснить, что их домам ничего не угрожает, и что областной парламент примет закон, который поможет узаконить жилье", – отметил врио губернатора, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

По словам Моора, часть домов в поселке возведена на земельных участках, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. В подавляющем большинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавливающих документов связано с несовершенством законодательства 1990-х – начала 2000-х годов, отметил врио главы региона.

Для создания в регионе механизма оформления прав на дома, имеющие признаки самовольных построек, тюменская гордума разработала законопроект "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", который позволит жителям стать официальными владельцами собственности. Проект направлен для рассмотрения в Тюменскую областную думу и будет рассмотрен и принят в соответствии с планом ее работы, уточнили в региональном правительстве.

"Обращаюсь к жителям ДОКа и всем жителям области, кто столкнулся с такой проблемой. Проект закона уже на рассмотрении областной думы. Считаю его очень актуальным и своевременным. Он уже прошел первое чтение. После принятия закона нам удастся решить проблему с узакониванием жилых домов, с которой столкнулись земляки. Ситуацию держу на личном контроле. Сделаю все, чтобы закон приняли уже на июньском заседании думы", – заключил Моор.