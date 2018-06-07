В лагере в Саратовской области, рядом с которым был пожар, проверили воздух

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Воздух в детском лагере в Саратовской области, откуда в среду были эвакуированы 217 человек из-за возгорания камыша вблизи учреждения, соответствует гигиеническим нормативам, сообщило в четверг областное управление Роспотребнадзора.

После возгорания камыша неподалеку от детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области в среду из учреждения эвакуировали 217 человек, в том числе 171 ребенка. По данным МЧС, эвакуация проводилась из-за сильного задымления, никто не пострадал. Пожар на площади два гектара потушен. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что лагерь возобновит работу в четверг. Но власти региона уточнили, что работа лагеря возобновится после получения положительных проб воздуха.

"На территории и в помещениях оздоровительного учреждения отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований, содержание в атмосферном воздухе продуктов горения (монооксида углерода, оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сажи) не превышает гигиенических нормативов. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве информации и печати области сообщили РИА Новости, что 86 эвакуированных детей разместили в школе-интернате №1 города Энгельса, а остальных 85 ребят родители забрали домой.