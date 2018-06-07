ВОЛГОГРАД, 7 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Жители села Песчанка Волгоградской области отправили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным видеообращение, где пожаловались на отсутствие общественного транспорта, на котором они раньше добирались до областного и районного центров.

Поселок Песчанка как административная единица входит в состав городского поселения Краснослободск Среднеахтубинского района, хотя расстояние от села до самого Краснослободска – несколько километров. До недавнего времени местные жители добирались до центра поселения на маршрутке, но вот уже второй месяц транспорт не ходит.

"Хорошо, сейчас каникулы, а то весь май дети пешком ходили в школу, которая находится в Краснослободске. Нашу сельскую (школу – ред.) закрыли много лет назад. Но в центр пешком добираются мамочки с малышами в детский сад, которого у нас тоже здесь нет, как и больницы", — сообщила РИА Новости жительница села Песчанка Татьяна Вергунова.

Пешком до Краснослободска теперь ходят и пенсионеры – те, что получают пенсии на банковскую карточку, чтобы снять деньги. Банкоматов в селе тоже нет.

"А куда деваться, хожу – четыре километра туда, а потом обратно. Если еще и в магазин нужно или в больницу, тоже все время пешком. И так несколько раз в день", — говорит пенсионерка Таисия Сумина.

По данным местной администрации, договор с предпринимателем, который доставлял жителей Песчанки до города, был заключен в феврале 2018 года, но 1 мая он истек.

"Администрация городского поселения – город Краснослободск, совместно с перевозчиками маршрутов, проходящих по городу Краснослободск, прорабатывает возможность заезда в поселок Песчанка для доставки жителей в Краснослободск, до возобновления перевозок по маршруту №5", — говорится в ответе местной администрации на запрос жителей села, когда же у них снова будет ходить транспорт.

То, что вопрос находится на стадии решения, подтвердили в администрации Среднеахтубинского района.

"Будет новый аукцион, чтобы в села Песчанка и Бобры заходил маршрут", — сообщил РИА Новости глава района Геннадий Шевцов. Он не уточнил, когда конкурсные процедуры на осуществление пассажирских перевозок до Песчанки будут завершены. "Не могу сказать", — сказал Шевцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Жители поселка Песчанка не стали дожидаться помощи от местных властей и отправили видеообращение на прямую линию президенту России с просьбой решить их транспортную проблему.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.