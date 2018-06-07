РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко

08:3207.06.2018
317714
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПроизводственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фотоПроизводственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Роскачество исследовало самое популярное в России молоко — жирностью 3,2% и выше, организация также подготовила рекомендации, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать хорошее молоко.

Производство молочных продуктов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Более 75% молока в ЦФО отвечают нормам, заявили в Роскачестве
"Если хотите выпить молоко в ближайшие дни, покупайте пастеризованное. Планируете везти его на дачу? Тогда остановите выбор на ультрапастеризованном и стерилизованном", – говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты поясняют: пастеризованное молоко на заводе прогревается при температуре около 70 градусов – полезные свойства молока при этом сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Такое молоко сохраняет все полезные характеристики, но его необходимо хранить в холодильнике. Срок годности, как правило, от 5 до 10 суток.

Ультрапастеризованное молоко нагревают до очень высокой температуры, не менее чем 137 градусов, но держат всего несколько секунд. И за это короткое время при высокой температуре в молоке убиваются практически все бактерии. Такое молоко становится стерильным и может храниться при температуре не выше 25 градусов до полугода.

Стерилизованное молоко уже является промышленно стерильным, в нем тоже нет никаких бактерий. Оно тоже может храниться 6 месяцев при температуре не выше 25 градусов, но технология получения стерилизованного продукта немного отличается: молоко нагревают до температуры чуть выше 100 градусов и выдерживают при этой температуре 20 минут.

Полезно и вкусно

Дегустация сыра
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
"Росконтроль" назвал марки опасного сыра
"Первое место по степени полезности, конечно, у пастеризованного молока. А если выбирать между ультрапастеризованным и стерилизованным, я бы все же отдала предпочтение ультрапастеризованному, потому что его обрабатывают при высокой температуре, но в течение очень короткой выдержки (экспозиции). В результате за эти 3–5 секунд не успевают разрушиться некоторые минеральные компоненты и биологически активные комплексы", – приводятся слова руководителя группы стандартизации Молочного союза России Ларисы Абдуллаевой.

По ее словам, в ультрапастеризованном молоке также нет нелюбимого детьми привкуса кипячения. "То есть оно и на вкус будет более благороднее и полезнее стерилизованного", — говорит Абдуллаева.

Упаковка – это важно

Мороженое
CC0 / silviarita /
Самые сливки: в российском пломбире нашли антибиотики и кишечную палочку
Упаковка молока должна быть без повреждений и желательно непрозрачной, отмечают эксперты.

"В такой упаковке молоко хорошо хранится, потому что оно защищено от солнечного света – следовательно, продукт не будет подвергаться процессу фотоокисления, приводящего к порче молочного жира. Герметичность упаковки тоже очень важна, так как это защита от попадания в молоко посторонней микрофлоры из воздуха и создание благоприятных условий для развития патогенных микроорганизмов", – поясняют специалисты.

Эксперты подчеркивают, что в случае с молоком не стоит экономить на безопасности. "Молоко – слишком хороший субстрат для развития всех нежелательных бактерий, и поэтому надежная упаковка при низкой температуре хранения – это залог сохранения микробиологической чистоты продукта. Кроме этого, многослойная структура полимерной комбинированной упаковки создает еще и небольшой эффект холодильника", — заключает Абдуллаева.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПокупатели у полки с молочной продукцией в магазине
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Покупатели у полки с молочной продукцией в магазине

ГОСТ и состав

Сотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Что нашли и чего не нашли в молочных продуктах
Специалисты рекомендуют обращать внимание на то, чтобы на этикетке молока была надпись "ГОСТ 31450" – это первый признак качественного продукта.

"В молоке по ГОСТу установлен повышенный уровень белка – не менее 3%, тогда как в молоке по ТУ или СТО белка может быть меньше – всего 2,8%. Молочный белок – это один из самых важных компонентов молока, и повышенное его содержание в продукте очень важно, например, для детей, спортсменов, беременных женщин", – поясняют специалисты.

Они также отмечают, что в составе этикеточной надписи слова "состав" может не быть, так как продукт однокомпонентный – только молоко. При этом вполне допустимо "Изготовлено из коровьего молока" или, например, "Изготовлено из цельного молока".

Также, по данным экспертов, будет правильным указание "Состав: молоко цельное, молоко обезжиренное". Иногда в составе пишут "изготовлено из нормализованного молока". "Не нужно пугаться этой надписи, в ней не кроется никакой "химии", сложной физической обработки или добавления сухого молока", – заверяют специалисты.

Лактоза и витамины

Молочная продукция в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Роскачество обнаружило в кефире кишечную палочку и плесень
При лактозной непереносимости стоит обратить внимание на безлактозное молоко, в нем лактоза удалена, и, соответственно, об этом производитель укажет и в названии, и в составе продукта.

Если же в молоко добавлены витамины, минеральные компоненты (например, кальций), то такое питьевое молоко уже будет "обогащенным молоком" и количество добавленных веществ, а также их суточную норму для человека можно будет также увидеть в составе.

"Безусловно, надо отказаться от покупки пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена. Пастеризованное молоко должно храниться в условиях холодильника", – предостерегают эксперты.

То же относится и к молоку топленому – оно тоже хранится при температуре плюс два – плюс шесть градусов. При этом отмечается, что на продукт ультрапастеризованный и стерилизованный это не распространяется, он может стоять и при комнатной температуре, но не выше, чем 25 градусов.

Людям, страдающим аллергией на молоко (то есть с непереносимостью молочного белка), специалисты рекомендуют употреблять очень редко ферментированные молочные продукты.

Сырная продукция на прилавке магазина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СМИ: Минсельхоз предложил запретить сделанный не из молока сыр
"Фермент ренин выделяется в желудке большинства детей с рождения до семи (девочки) или восьми (мальчики) лет. Этот фермент вызывает свертывание молока и помогает процессу пищеварения. Люди, не имеющие этого фермента, как правило, не переносят молока", — приводятся пояснения клинического иммунолога и аллерголога Марины Арьяевой.

Кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и творог, уже ферментированы под действием бактерий в процессе скисания и усваиваются намного лучше большинством людей, не имеющих ренина. Кроме того, скисание меняет и другие свойства молока: лактоза превращается в молочную кислоту, казеин частично расщепляется. Многие люди не переносят лактозу, но иногда могут переваривать кисломолочные продукты. Детям старшего возраста и взрослым специалисты рекомендуют ферментированные и кисломолочные продукты.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
neyuec351
а ввести госты с следить за их исполнением не пробовали в Роскачестве и РосПотребнадзоре? а то как в том анекдоте "... дали пистолет и крутись как хочешь..".
08:50
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена