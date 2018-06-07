Минприроды зарегистрировало организацию для развития заповедников

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минприроды России зарегистрировало "Росзаповедцентр" для развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщил РИА Новости директор центра Андрей Миняев.

"Основными целями центра является содействие развитию системы ООПТ федерального значения, подведомственных Минприроды России, а также повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального значения", – сказал Миняев.

По его словам, основным проектом "Росзаповедцентра" (ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела") является "Дикая природа России: сохранить и увидеть", направленный на развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

"Также "Росзаповедцентр" ведет детский эколого-просветительский проект "Письма животным", посвященный воспитанию бережного отношения к окружающему миру и представления о важности роли особо охраняемых природных территорий в сохранении диких животных", – отметил Миняев.

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) федерального уровня относятся государственные природные заповедники, национальные парки и государственные природные заказники. По состоянию на конец мая, в России действует 301 ООПТ федерального значения общей площадью более 70 миллионов гектаров, что составляет около 3% площади России. Из них 105 государственных заповедников, 54 национальных парка, 58 природных заказников, 17 памятников природы и 67 ботанических садов.