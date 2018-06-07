Жалобы есть, но делается все возможное: как в Мурманской области лечат рак

МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Жительница Апатитов Дарья Старикова с четвертой стадией рака, год назад обратившаяся к президенту РФ в ходе прямой линии с жалобами на проблемы в здравоохранении Мурманской области, для сотен тысяч людей по всей стране стала символом борьбы с диагнозом "онкология". О том, как сегодня обстоят дела в единственном мурманском онкодиспансере, какие изменения произошли за последний год и на что надеются врачи и пациенты, узнала корреспондент РИА Новости.

В очереди к онкологу



В Мурманской области более чем у 20 тысяч человек диагностирована онкология, это вторая причина смертности в регионе после сердечно-сосудистых заболеваний. В поликлинику мурманского онкодиспансера обращаются от 200 до 250 человек в день. Одна из главных жалоб пациентов – на то, что ждать порой приходится подолгу, бывает, по несколько часов, несмотря на то, что записывают на прием к определенному времени.

Сами врачи объясняют: ежедневно в учреждение обращаются пациенты, которые заранее не записаны, в том числе нуждающиеся в лекарственном обеспечении, льготных рецептах. В приеме им не отказывают, чтобы не прерывать специализированную терапию. Более половины пациентов приезжают из области, из отдаленных районов – доктора уделяют внимание и им, учитывая расписание транспорта.

"Некоторые пациенты, прибывшие на консультацию онколога, находятся в достаточно тяжёлом состоянии, физическом или психологическом. Этим пациентам зачастую необходимо уделить гораздо больше времени, чем это определено регламентом. В таких случаях иногда онкологам приходится привлекать других специалистов диспансера, а порой тратить большое количество времени, чтобы попытаться помочь пациенту и его родственникам психологически справиться с проблемой", — сказали в департаменте.

Первоочередного приема, независимо от заранее составленного расписания, требуют и пациенты с подозрением на онкологическое заболевание, в том числе из отдаленных районов. После проведения необходимых обследований диагноз им может быть поставлен уже в день обращения, утверждают в лечебном учреждении. "Во всех этих ситуациях главное — это результат обращения, а не пустая трата времени", — убеждены в диспансере.

Жалобам на то, что кому-то из пациентов приходится ждать записи месяц, а то и два, здесь удивляются, и настаивают: ожидание записи на прием к онкологу поликлинического отделения составляет не более 2 недель, а для "срочных" консультаций — не более недели. Примерно на такие же сроки могут рассчитывать те, кто записан на диагностические исследования.

Борьба за жизнь



В очереди у любого кабинета онколога, где бы он ни находился, едва можно встретить пациентов, полностью довольных работой врача и системы в целом. Специалисты объясняют: столкнувшись с тяжелым диагнозом, люди начинают паниковать, искать виновных, и врачи зачастую в этом списке – в первых рядах.

Здесь у каждого своя беда и свой опыт ее преодоления. Так, 38-летняя Ольга из Мурманска рассказывает, что больше 2 лет назад она готовилась к беременности и проходила все необходимые обследования. Результаты УЗИ щитовидной железы не насторожили эндокринолога в поликлинике, а вот Ольгу – еще как, и она отправилась на платную биопсию.

После выявленного рака щитовидной железы Ольгу прооперировали, но раз в год для подстраховки она ездит на обследования в Обнинск. Первое обращение обошлось ей в 80 тысяч рублей, второе – дешевле. "Если вам поставили такой диагноз, надо быть настойчивым, инициативным и не экономить", — советует Ольга.

Марина из Мончегорска обследования тоже делала за свой счет. Говорит, когда есть подозрения на онкологию, ждать бесплатного анализа в течение месяца не хватило терпения. Платные обследования – данность для многих в этой очереди, деньги сокращают время мучительного ожидания.

Для Николая, который уже 2 года лечит 65-летнюю мать с четвертой стадией рака, этот вопрос — платить или нет — не стоял с самого начала. Он продал все, что было, и отправил ее на лечение за рубеж. "Там совершенно другое отношение, другие методы лечения, во всем мире уже лечат по-другому. (У нас) лекарства часто недоступны. Одна ампула стоит 20 тысяч, но и его нет", — говорит Николай.

Он признается, что дальнейшее лечение за границей для мамы ему не потянуть – деньги закончились, лечение продолжат в мурманском диспансере. "Я не жалею ни минуты, что все отдал для лечения, сделал все, что мог. Она прожила 2 года с момента постановки диагноза. Сегодня мы радуемся каждому дню", — с грустью произносит Николай.

Техническое перевооружение



Главный врач мурманского диспансера Дмитрий Коваленко признает: проблемы есть – нужно менять устаревшее оборудование, повышать квалификацию врачей, внедрять новые системы скрининга для выявления онкологии на ранних стадиях. Но в целом, по его мнению, существующая система работает эффективно, и сравнивать ее с западной, где финансирование на порядок выше, некорректно.

"Наша основная болевая точка – оснащение радиологического отделения. К сожалению, там стоят гамма-аппараты далекого года производства. Самый "современный" — чешского производства 2006 года выпуска, работает в диспансере с 2009-го. Самый старый – 1975 года, мы на нем практически не работаем, выводим из эксплуатации. Остальные аппараты – прошлого века", — рассказывает Коваленко.

В ближайшее время в диспансере появится линейный ускоритель, необходимость в котором назрела давно. В этом году при поддержке областного правительства будут реконструированы каньоны для его установки. "Эти планы были и ранее, мы хотели ускоритель установить в 2011 году, но были проблемы, не смогли реализовать. Сейчас деньги выделены из областного бюджета, подготовка ведется, надеемся, что в 2019 году мы сможем запустить это оборудование и поднять уровень лучевой терапии на новую ступень", — отметил Коваленко.

По его словам, специалисты НИИ онкологии имени Петрова из Санкт-Петербурга высоко оценили кадровый потенциал мурманского диспансера. Острой нехватки специалистов нет, но есть проблема старения кадров — молодых врачей, в частности, ждут в поликлиническом отделении.

Как рассказал заместитель главного врача диспансера по медицинской части Вячеслав Зинькевич, зарплата врача в поликлинике в среднем около 86 тысяч рублей, эта сумма зависит от количества принятых пациентов. Он признается: есть проблема эмоционального выгорания, даже самым опытным специалистам бывает непросто выдержать нагрузку, а пациент с онкологическим заболеванием особенно остро нуждается не только в адекватном лечении, но и в психологической поддержке.

"В целом жалоб на этические проблемы – когда возникает непонимание и конфликты между врачами и пациентами – стало меньше. Больше всего жалоб – на время ожидания в очередях, на лекарственное обеспечение. Люди требуют, чтобы им предоставили дорогостоящее лечение, это курсы от 300 тысяч рублей и выше в месяц, но мы не можем обеспечить таким лечением всех, всё зависит от клинической и экономической целесообразности", — поясняет Зинькевич.

Пациент против врача



Случаи, когда пациенты требуют назначить им определенные обследования и лечение, которое они сами считают правильным, нередки. Год назад в диспансере произошла трагедия: посетитель напал на заведующего поликлиническим отделением, убил его и покончил с собой. Как выяснили следователи, мужчина считал, что у него онкологическое заболевание, а врачи его не лечат.

"В ситуации с убитым врачом – это шизофренический случай. У пациента не было онкологического заболевания, он пытался убедить в этом не только доктора, который погиб, но и других, он обращался к трем врачам. В итоге ему никто не подтвердил заболевание, а он настаивал на отправке на лечение в Москву или Петербург. Эта агрессия – нарушение психического здоровья", — считает Коваленко.

По его данным, около 80% всех жалоб поступает от пациентов, которые считают, что диагноз мог быть поставлен быстрее. Однако, отмечает онколог, рак в начальной стадии не всегда можно заподозрить на обычном приеме в поликлинике, а если появляется подозрение, необходимо произвести ряд обследований, на которые уходит время.

"Чаще всего это случайные находки. Первая-вторая стадии не имеют симптоматики, но часто в этом случае уже есть образования. Женщина или доктор нащупали какое-то образование в молочной железе – женщина обращается к маммологу у себя, либо в диспансер, и мы ставим окончательный диагноз только после результатов гистологии", — поясняет Коваленко.

Ранняя выявляемость – залог того, что заболевание можно вылечить быстрее и эффективнее. И этот показатель в Мурманской области по статистике – выше, чем в среднем по России — 57%. По мнению главврача диспансера, это немало. Среди очевидных проблем: недостаток узких специалистов, работа первичного звена и боязнь самих пациентов обращаться к врачу — "вдруг что-то найдут".

Скрининг для женщин и онкокабинеты



По мнению Коваленко, эффективность лечения в Мурманской области достаточно высока. "Больные получают квалифицированное лечение. Я понимаю, что кто-то скажет, что он недоволен, но так бывает всегда. У нас есть жесткий контроль, проводятся консилиумы, за 2017 год мы направили около 400 человек в различные федеральные центры на консультации и для оперативного вмешательства", — поясняет онколог.

Системное выявление рака молочной железы у женщин старшей возрастной группы в Мурманской области – это проект ближайшего времени. По статистике, более 75% случаев этого вида рака приходится на женщин от 50 до 65 лет. "Мы разрабатываем очень серьезную программу скрининга рака молочной железы, поскольку этот вид в Мурманской области находится на лидирующих позициях", — рассказал Коваленко.

Для проведения этого обследования уже определена группа специалистов – рентгенологов, которые смогут выявлять патологические изменения. Планируется закупить цифровые маммографы вместо аналоговых, чтобы снимки сразу попадали в центральный архив медицинских изображений. От женщины требуется одно – посетить поликлинику в удобный для нее день и пройти обследование.

Кроме того, как ранее рассказала РИА Новости замгубернатора региона Инна Погребняк, до конца года в трех городах региона, в том числе в Апатитах, должны быть открыты кабинеты химиотерапии. Здесь пациенты, получившие назначение врачей онкодиспансера и не имеющие серьезных сопутствующих заболеваний, смогут проходить лечение.

И все же, как бы ни менялись методы лечения, какое бы современное оборудование не закупалось, врачи настаивают: первый шаг должны сделать пациенты и разделить свою часть ответственности за собственное здоровье. Люди должны проходить регулярные обследования, критически посмотреть на свой образ жизни и исключить факторы риска возникновения заболеваний.