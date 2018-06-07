Исследование: в России уменьшилось количество бедных семей с детьми

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Достаток семей с детьми в большинстве регионов России увеличился, но разрыв между материальным положением богатых и бедных регионов по-прежнему огромен и продолжает расти, свидетельствуют результаты исследования уровня благосостояния семей по итогам 2017 года, которое в седьмой раз подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2017 года рассчитывался по остатку денежных средств семьи, получаемых в виде заработной платы, после минимальных расходов на основании данных Росстата. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум. Отдельно рассчитывались расходы семей с одним ребенком и двумя детьми.

Авторы исследования отмечают, что в реальности минимальные расходы семей могут превышать прожиточный минимум, но ниже эти затраты быть не могут. Полученный результат, а именно денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ.

Свободных денег стало больше

В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. По итогам 2016 года наблюдался рост денежного остатка на 17% до 32,9 тысячи рублей.

В первой десятке рейтинга существенных изменений не произошло. По-прежнему к регионам-лидерам рейтинга благосостояния семей относятся представители добывающих регионов, где высокие зарплаты являются компенсацией сурового климата и сложных условий жизни, и финансовые центры, где характерны высокие цены. Уже не первый год первые три строчки рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва, но разрывы между этими регионами заметно увеличились.

По итогам 2017 года в ЯНАО в семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат остается 114,8 тысячи рублей, на Чукотке – 100,9 тысячи рублей, в Москве – 83 тысячи рублей. Еще в шести российских регионах свободный остаток денежных средств семьи со средним заработком работающих превышает 50 тысяч рублей. К ним относятся Сахалинская и Магаданская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ и Якутия.

Все упомянутые регионы и в прошлом году входили в лидирующую группу, но по итогам 2017 года произошли некоторые изменения их позиций в рейтинге. Замыкает десятку Камчатский край, который, благодаря росту свободного денежного остатка семей на 28%, вытеснил из лидирующей группы Мурманскую область.

Улучшают благосостояние

В большинстве российских регионов по итогам 2017 года объем свободных денег в семьях с двумя детьми вырос. Лидером по динамике второй год подряд стала Псковская область, показавшая рост показателя на 179%. В Дагестане остаток денежных средств в семьях с двумя детьми вырос на 73%, в Амурской области и Еврейской автономной области – на 53%.

И если первым двум регионам заметный рост показателя не помог изменить позиции, то двум другим удалось наиболее существенно подняться в рейтинге. На 17 мест улучшила позиции Амурская область, на 10 — ЕАО. Также стоит отметить, что из 82 российских регионов с положительной динамикой показателя только в одном рост составил 2%, что ниже официально зафиксированного уровня потребительской инфляции в РФ (2,5%) по итогам 2017 года.

Наибольший рост в абсолютном выражении, превысивший 10 тысяч рублей, наблюдается в трех регионах: в Магаданской области (+13 тысяч рублей), ЯНАО (+11,3 тысячи рублей) и Камчатском крае (+10,8 тысячи рублей). Кроме того, еще в 24 российских регионах рост свободного денежного остатка в семьях с двумя детьми превысил прирост показателя в среднем по стране (+3,7 тысячи рублей).

Число регионов, в которых свободный денежный остаток семьи с двумя детьми превышает среднее значение по стране в 36,6 тысячи рублей, по сравнению с 2016 годом не изменилось — их по-прежнему только пятнадцать.

С затянутыми поясами

До десяти сократилось количество регионов, в которых в свободном распоряжении у семьи со средним заработком остается менее 10 тысяч рублей. В 2016 году таких регионов было 18, в 2015 году – 26. От 10 до 15 тысяч рублей остается в среднестатистических семьях с двумя детьми в 16 российских регионах.

Состав замыкающей рейтинг группы по сравнению с прошлогодними результатами практически не изменился. По итогам 2017 года в нее входят: Чечня (6,8 тысячи рублей остатка после минимальных расходов семьи), Ивановская область (5,5 тысячи рублей), Дагестан (5,1 тысячи рублей), Псковская область (3,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (-1,2 тысячи рублей). Полученные результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в данных регионах семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов.

Снижение свободного денежного остатка в среднестатистических семьях с двумя детьми зафиксировано всего в трех российских регионах. Самое заметное изменение наблюдается в Чечне и связано с ростом на 28% прожиточного минимума для детей, установленного правительством республики, при том что номинальная заработная плата в регионе по итогам 2017 года выросла на 2,9%.

С одним ребенком легче

В российской среднестатистической семье с одним ребенком свободный денежный остаток превышает 46,6 тысячи рублей. Регионов, семьи которых располагают большей суммой после всех минимальных трат, всего пятнадцать. А вот количество регионов, где свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 20 тысяч рублей, по итогам 2017 года снизилось до 13 с 22 годом ранее.

Лидерами рейтинга в данном случае остаются те же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком может располагать свободным остатком в 130 тысяч рублей, Чукотка (122 тысячи рублей) и Москва (96,8 тысячи рублей).

По мнению экспертов "РИА Рейтинг", по итогам 2018 года можно ожидать некоторого улучшения благосостояния российских семей при сохранении наметившейся положительной динамики основных макроэкономических показателей. По итогам первого квартала 2018 года растут не только заработные платы, но и реальные денежные доходы населения, что в совокупности с сохраняющимся низким уровнем инфляции позволяет рассчитывать на более существенный рост благосостояния.

Подробно с исследованием можно познакомиться на сайте riarating.ru.